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研究：收入下降 住房成本高 1/4年輕人與父母同住 50年新高

編譯周芳苑／綜合23日電
丕優研究中心調查顯示，全美四分之一年輕成人在2021年與父母或其他年長家人同住，創50多年來新高。(Getty Images)
丕優研究中心調查顯示，全美四分之一年輕成人在2021年與父母或其他年長家人同住，創50多年來新高。(Getty Images)

丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，2021年全美四分之一年輕成人與父母或其他年長家人同住，創50多年來新高。

調查並發現，25至34歲無大學學歷的人與長輩家人同住比例更高，幾乎達三分之一。

年輕人與父母、祖父母或其他年長親人同住的這類家庭數十年來比例大增，從1971約十分之一然後一路上升；丕優資深研究員弗萊(Richard Fry)表示，學貸債務、高昂住房成本帶來財務壓力，再加上無大學學歷的年輕男性收入下降，都助長此一趨勢。

弗萊認為，某種程度上，多代同堂是金融風暴下的寧靜，要不是多代同堂，年輕人貧困率將高得多。

同為年輕人，過去在這樣的年紀已開始自己買房、結婚或租公寓，如今卻尚未獨立居住；此外，疫情期間住房成本飆升、通貨膨漲創40年紀錄讓年輕人更難離家獨立。

弗萊說，房地產界對研究結果非常關切，因為多代同堂趨勢削弱住房與公寓需求、連帶影響其他與組建家庭相關的家具和其他商品需求。

弗萊提到，1930年代經濟大蕭條可能是唯一多代同堂比例更高的時期，當時經濟困境迫使年輕人回家與父母同住，但當時欠缺數據、難精確統計；所以，目前多代同堂比例可能創1970年，甚至創1940年代以來新高。

目前與父母或祖父母同住的年輕人以男性居多，占59% 。

弗萊說，低教育程度年輕男性過去50年收入持續下降，恐難獨立生活，有大學學位的年輕人並非如此。

弗萊說，年輕女性過去五年收入一直上升，無論是否有大學學位，都較不可能與長輩同住。

弗萊補充，以年輕人與年長家人同住為傳統文化的西班牙和亞裔家庭比例增加，是全美多代同堂家庭增加的另一原因。

弗萊說，儘管至少50年來多代同堂比例續增，新冠疫情也推波助瀾，對教育程度低、條件差的年輕人來說，假如不與長輩同住，經濟狀況更糟。

疫情 教育 大蕭條

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