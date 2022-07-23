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賀瑞斯珠寶欺騙會員 挨告後同意賠償

編譯陳韻涵／綜合22日電

賀瑞斯珠寶(Harris Jewelry)被指在全美各地哄抬價格兜售劣質珠寶，專敲現役軍人竹槓，遭18個州聯合興訟；聯邦貿易委員會(FTC)公布的和解內容顯示，賀瑞斯珠寶同意賠償受害者並停止營業。

領導調查的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，賀瑞斯珠寶同意停止向至少1萬3000名現役軍人追討逾2100萬元債務，並賠償購買終生保障計畫(lifetime protection plans)的至少4萬6000名軍人逾1200萬元。

另外，這宗訟案共有18個州聯合追訴，分別是領導調查的紐約州，以及加州、康乃狄克、德拉瓦、佛州、喬治亞、夏威夷、愛達荷、伊利諾、愛阿華、堪薩斯、路易斯安納、馬里蘭、內華達、北卡羅來納、賓州、維吉尼亞和華盛頓州。

賀瑞斯珠寶已同意賠償這18個州共100萬元。

賀瑞斯珠寶總部位於紐約哈帕克鎮(Hauppauge)，分店多開在全美各地基地附近；該企業被指控利用「掠奪式放款」(predatory lending)，不考量借貸人的還款能力，根據其珠寶市價收取高達十倍的融資費用。

詹樂霞表示，賀瑞斯珠寶在未揭露的情況下，向購買保障計畫的消費者收取349元，但消費者指稱部分珠寶脫落、鏈條斷裂等。

賀瑞斯珠寶20日表示，不承認也不否認被指控的內容，但已根據股東最佳利益與當局和解。

紐約州 加州 佛州

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