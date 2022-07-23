預防拜登染新冠 莎奇：白宮數月前已擬好對策

前白宮發言人莎奇表示，她當初建議總統團隊在拜登確診後，依然要讓拜登保持「活躍」，以免國民擔心。(Getty Images)

拜登 總統21日確診感染新冠病毒，已轉戰媒體的白宮 前發言人莎奇(Jen Psaki)透露，白宮對於拜登確診，早就擬定應對措施長達數月；這是莎奇離開白宮加入「微軟國家廣播公司」(MSNBC)後，首度針對白宮事務發表言論。

莎奇表示，她當初建議總統團隊在拜登確診後，依然要讓拜登保持「活躍」，以免國民擔心；她說：「接下來幾天必須展現他仍在辦公，依然活躍履行總統職務，我確定他們會這麼做。」

莎奇年初離職加入MSNBC擔任主播與時事分析員，她稱拜登確診的消息「愈透明愈好，不要讓人猜疑總統的健康狀況」。

她說：「我猜，這就是他們選擇立刻公布拜登症狀輕微，且已開始服用抗新冠藥物Paxlovid的原因。」

白宮防疫 協調官吉哈(Ashish Jha)22日即宣布拜登的最新病情，也公布他處理公務的照片。

莎奇說，她相信拜登會痊癒，「全世界上每一位總統都獲得最棒的醫療」。

拜登確診前曾接觸確診者及出訪沙烏地阿拉伯，並與沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)碰拳打招呼；拜登確診前一周訪問以色列發表演說時，一度因為咳嗽而中斷演說。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)21日在記者會上表示，拜登出訪與確診「無關」，「重要的是我們已經做好萬全準備」。