現代汽車阿拉巴馬州沖壓廠雇用童工被查 廠方否認知情

現代汽車在阿拉巴馬州經營的金屬沖壓廠雇用童工，當地警方調查發現有違法之嫌，但廠方否認知情。( 美聯社)

南韓現代汽車 (Hyundai Motor)在阿拉巴馬州 經營的金屬沖壓廠雇用童工，當地警方調查發現有違法之嫌，但廠方否認知情。

路透22日報導，現代控股的SMART金屬沖壓廠雇用三名童工，最小的年齡才12歲，經警方、當事人家長和八名該廠前或現員工向路透證實。

現代聲明，所屬企業不容違法雇用，也遵守地方、州與聯邦法律。廠方則否認對雇用任何「不合資格人員」知情。它說，短期雇工委請人力仲介業者代勞，「本廠期待仲介業者守法」。

本案曝光起於年初13歲的女孩失蹤，她和15歲的哥哥、12歲的弟弟在沖壓廠工作沒有上學的消息走漏，三人的父親Pedro Tzi對路透表示，確有其事。這三個小孩如今已註冊上學，預定9月開學即可恢復接受基礎教育。

位於呂文市(Luverne)的沖壓廠生產的零組件，專供蒙哥馬利現代汽車廠組裝銷路汽車和休旅車。

曾負責職業安全與衛生的前勞工部 助理部長麥可斯(David Michaels)說，現代汽車的用戶若知道他們開的車子部分勞力是家裡太窮、冒險上工的兒童所提供，應「感到憤怒」。

阿州和聯邦法都禁止像SMART那樣的金屬處理工廠雇用18歲以下的童工，因為接近或接觸重壓器，可能肇致傷殘；州法也規定17歲以下必須上學。

今年6月底前，SMART廠生產的零組件組裝的Elantra、Sonata和Santa Fe等車型，占現代全美銷量的37%。聯邦紀錄顯示，該廠屢屢接到違反安全與衛生條例的處罰通知。路透說，2013年迄今，罰款不低於4萬8515元。

路透訪問了幾位曾在SMART廠工作的成年員工，說都曾親手帶過未成年同事；具名受訪的莫垂(Tabatha Moultry)說，她帶過一名「看來11或12歲」的移民女孩和媽媽一起來上班莫垂說，「在這種工廠工作，她的年紀實在太小太小了」。