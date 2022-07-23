我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美促俄履行烏克蘭穀物出口協議 劍指中國屯糧

波洛西訪台與否 華爾街日報：拜登讓她很為難

現代汽車阿拉巴馬州沖壓廠雇用童工被查 廠方否認知情

記者張聲肇／綜合報導
現代汽車在阿拉巴馬州經營的金屬沖壓廠雇用童工，當地警方調查發現有違法之嫌，但廠方否認知情。( 美聯社)
現代汽車在阿拉巴馬州經營的金屬沖壓廠雇用童工，當地警方調查發現有違法之嫌，但廠方否認知情。( 美聯社)

南韓現代汽車(Hyundai Motor)在阿拉巴馬州經營的金屬沖壓廠雇用童工，當地警方調查發現有違法之嫌，但廠方否認知情。

路透22日報導，現代控股的SMART金屬沖壓廠雇用三名童工，最小的年齡才12歲，經警方、當事人家長和八名該廠前或現員工向路透證實。

現代聲明，所屬企業不容違法雇用，也遵守地方、州與聯邦法律。廠方則否認對雇用任何「不合資格人員」知情。它說，短期雇工委請人力仲介業者代勞，「本廠期待仲介業者守法」。

本案曝光起於年初13歲的女孩失蹤，她和15歲的哥哥、12歲的弟弟在沖壓廠工作沒有上學的消息走漏，三人的父親Pedro Tzi對路透表示，確有其事。這三個小孩如今已註冊上學，預定9月開學即可恢復接受基礎教育。

位於呂文市(Luverne)的沖壓廠生產的零組件，專供蒙哥馬利現代汽車廠組裝銷路汽車和休旅車。

曾負責職業安全與衛生的前勞工部助理部長麥可斯(David Michaels)說，現代汽車的用戶若知道他們開的車子部分勞力是家裡太窮、冒險上工的兒童所提供，應「感到憤怒」。

阿州和聯邦法都禁止像SMART那樣的金屬處理工廠雇用18歲以下的童工，因為接近或接觸重壓器，可能肇致傷殘；州法也規定17歲以下必須上學。

今年6月底前，SMART廠生產的零組件組裝的Elantra、Sonata和Santa Fe等車型，占現代全美銷量的37%。聯邦紀錄顯示，該廠屢屢接到違反安全與衛生條例的處罰通知。路透說，2013年迄今，罰款不低於4萬8515元。

路透訪問了幾位曾在SMART廠工作的成年員工，說都曾親手帶過未成年同事；具名受訪的莫垂(Tabatha Moultry)說，她帶過一名「看來11或12歲」的移民女孩和媽媽一起來上班莫垂說，「在這種工廠工作，她的年紀實在太小太小了」。

汽車 勞工部 阿拉巴馬州

上一則

現代汽車子公司 遭踢爆在阿拉巴馬工廠聘雇童工

下一則

國會暴亂前向群眾「比拳頭」 參議員倉皇逃跑畫面播出

延伸閱讀

現代汽車子公司 遭踢爆在阿拉巴馬工廠聘雇童工

現代汽車子公司 遭踢爆在阿拉巴馬工廠聘雇童工
喬州4郡放棄數億元稅收 迎接現代電動車廠

喬州4郡放棄數億元稅收 迎接現代電動車廠
路透：中國阻止聯合國人權專員公布新疆報告

路透：中國阻止聯合國人權專員公布新疆報告
路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國

路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國

熱門新聞

不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

2022-07-15 11:15
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51
馬斯克裸露又白又胖的上半身，推特貼文回應他回去工廠上班了。（取材自推特截圖）

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

2022-07-19 07:18

超人氣

更多 >
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強
世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎