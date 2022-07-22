美西乾旱加劇 NASA曝米德湖水位「過去22年急速下降」

密德湖水位持續下降，象徵乾旱對美國最大水庫的破壞性影響，美國太空總署新發布的衛星圖片進一步展示過去22年水位急劇下降的新視角。(取材自NASA)

內華達州與亞利桑納州交界的全美第一大水庫密德湖（Lake Mead）水位持續下降，象徵乾旱對美國最大水庫的破壞性影響，美國太空 總署（NASA ）新發布的衛星圖片進一步展示過去22年水位急劇下降的新視角。

衛報報導，這些圖片涵蓋2000年、2021年和2022年，顯示曾經滿水的支流變成乾裂的裂縫，密德湖為美國西部大約2500萬人供水，目前處於自1937年以來的最低水位，截至7月18日僅佔其容量的27%。

美國航空航天局地球觀測站（NASA Earth Observatory）的執行編輯卡洛維茨（Michael Carlowicz）在該機構網站上的一篇文章中將其描述為「氣候變遷 和長期乾旱的鮮明例證，這可能是12世紀以來美國西部最嚴重的一次」。

過度開採加速密德湖的衰退，同時還受到融雪減少和灼熱溫度的影響，美國乾旱監測機構現在將超過三分之一的美國西部地區列為「極端乾旱」，隨著科羅拉多河沿岸的主要水庫（包括密德湖）的水位達到極低水平，聯邦政府已呼籲依賴該流域的各州大幅削減用水量。

不過氣候科學家認為這場災難不只是「暫時情況」，而是一個必須做好準備並適應的系統性轉變，隨著情況加劇，未來可能還需要更多措施來支撐。