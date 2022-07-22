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湯姆克魯斯 捍衛戰士賺逾億 年收入居影星之冠

編譯郭宣含／綜合21日電
湯姆克魯斯今年最新大片「捍衛戰士：獨行俠」和接下來兩部「不可能的任務」電影，可望為他帶來逾1億元收入，冠居年度收入最高影星。(美聯社)
湯姆克魯斯今年最新大片「捍衛戰士：獨行俠」和接下來兩部「不可能的任務」電影，可望為他帶來逾1億元收入，冠居年度收入最高影星。(美聯社)

「綜藝」(Variety)雜誌報導，湯姆克魯斯(Tom Cruise)在好萊塢電影業雄霸一方逾40年，他今年最新大片「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun)和接下來兩部「不可能的任務」(Mission: Impossible)電影，可望為他帶來逾1億元收入，冠居年度收入最高影星。

根據「綜藝」，60歲的湯姆克魯斯身兼「捍衛戰士」演員和製片人，估計可因電影售票、片酬、串流等分潤賺進逾1億元，為年度收入最高影星。

排名第二的則是奧斯卡影帝威爾史密斯(Will Smith)，他2020年以3500萬元簽約演出動作驚悚片「解放」(Emancipation)；但他在5月奧斯卡典禮上的呼巴掌事件後便保持低調至今。

「捍衛戰士」全球票房熱賣12億元，不僅是派拉蒙影業(Paramount)票房最高的電影，也是他個人首部票房超過10億元的大片；該片也是美國影業史上第12部票房超過6億元的電影。

雖然湯姆克魯斯預計主演接下來兩部「不可能的任務」電影，但消息人士估計，片酬約為1200萬至1400萬元，而且他通常可在電影收支平衡前，就能拿到票房分潤。

一名電影製作人告訴「綜藝」，他認為湯姆克魯斯和巨石強森(Dwayne Johnson)是高片酬付得很值得的兩位影星；該製作人表示，多數影星不值你付給他們的片酬，湯姆克魯斯會跑遍全球宣傳電影。

根據「綜藝」，今年收入第二高的影星則是威爾史密斯，他2020年6月簽約主演電影「解放」；蘋果在激烈競標中贏得該片經銷權，該片導演是安東尼法奎(Antoine Fuqua)。今年5月傳出消息，該片因製作延誤而延至2023年上映。

今年其他高收入影星包括李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，他主演即將上映的美西犯罪電影「花月殺手」(The Flower Moon)而賺進3000萬元；以及布萊德彼特(Brad Pitt)主演F1賽車電影賺進3000萬元片酬。

根據「綜藝」排名，今年收入最高女星是瑪格羅比(Margot Robbie)，她和男星萊恩葛斯林(Ryan Gosling)主因芭比電影，分別賺進1250萬元。

電影 湯姆克魯斯 威爾史密斯

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