凱文科斯納 拍「黃石」每集130萬元 電視界薪酬最高

主演西部題材連續劇「黃石」的好萊塢男星凱文科斯納第五季的片酬再創新高，達每集130萬元 。(美聯社)

娛樂雜誌「綜藝」(Variety)報導，主演西部題材連續劇「黃石」(Yellowstone)的好萊塢 男星凱文科斯納(Kevin Costner)第五季的片酬再創新高，達每集130萬元，是目前電視界每集薪酬最高的演員。

另一位也有130萬元身價的明星是主演「刀鋒戰士」(Blade)的馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)，「綜藝」報導指阿里在迪士尼 的迷你劇集「The Plot」中就獲得每集130萬元的片酬。

「黃石」影集自2018年開播以來就廣受觀眾好評，還因此推出了兩部「前傳」，強化了故事脈絡的完整性，包含由費絲‧希爾(Faith Hill)與麥格勞(Tim McGraw)主演的「1883」，以及哈里遜福特(Harrison Ford)和海倫米蘭(Helen Mirren)領銜的「1923」，收看人數雙雙超過1000萬人，繳出亮麗成績單；這四位演員的片酬，據報導也超過每集100萬元。

雖然廣受大眾喜愛，但「黃石」卻是一部典型「叫座不叫好」的連續劇，例如沒有入圍艾美獎 (Emmy Awards)的最佳影視類獎；且即便獲得演員工會(Screen Actors Guild)提名，最終仍與最高榮譽失之交臂。

好萊塢記者古德曼(Tim Goodman)說：「這部影集想把『所有』跟西部元素有關的內容全部塞進去，導致呈現出來的效果有點虛幻，很不真實。」