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無證客優先遣返指南 被最高院否決

編譯孫梁／綜合21日電

聯邦最高法院21日以5比4做出裁決，拒絕拜登政府恢復國土安全部的重點移民執法政策，以優先遣返危害國家安全和公眾安全的無證移民；但高院決定12月第一周聽取此案辯論。

國安部是在其優先執法的指南被下級法院封殺後提出上訴。

投票反對的四位大法官同意政府的立場，認為應臨時封殺下級法院的裁決，包括所有三位自由派大法官索尼婭·薩多馬友(Sonia Sotomayor)、艾琳娜·凱根(Elena Kagan)和凱坦吉·傑克森(Ketanji Jackson)，以及保守派大法官艾米·巴瑞特(Amy Barrett)。這是新上任的傑克森大法官首次投票。

此案的焦點是國安部去年9月發布指南，要求移民執法部門優先將部分無證移民遣返出境，重點是危害公眾安全和國家安全的移民。國安部的指南要求在執行逮捕和遣返前，對無證移民進行全面評估。

國安部的指南引發多起司法挑戰，德州和路易斯安納州提出訴訟，得到聯邦下級法院的支持。

前總統川普任命的一位德州聯邦法官上月裁決說國安部的指南無效；拜登政府向聯邦第五上訴巡迴法院上訴後被駁回，最終上訴到最高法院。

歐巴馬政府時期曾實行類似的無證移民優先遣返政策，但在川普政府時期被更為激進的大量驅逐無證移民所取代，如今在拜登政府時期，國安部試圖恢復早先的優先遣返政策。

移民 遣返 大法官

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