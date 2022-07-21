卡車司機發動抗爭 加州奧克蘭港局部停擺已進入第3天

加州奧克蘭港因卡車司機抗議已部分停擺。（路透）

加州 第三大奧克蘭 港20日連續第三天關閉部分出入口和海運碼頭，原因是抗議零工工作法的卡車司機擋住進出港口的道路。

彭博資訊報導，奧克蘭港發言人伯納多說，由於自營的卡車司機發動抗爭，奧克蘭國際貨櫃碼頭的管理層已決定暫停作業，而該港口其餘三處海運碼頭實際上也無法讓卡車進出，但一些船隻勞動作業仍在進行。他並表示，奧克蘭最大的碼頭營運商SSA海事公司19日已全天暫停作業。

在最高法院6月30日駁回加州議會AB5號法案應不適用於卡車司機的上訴案後，卡車司機於上周發動抗爭。AB5號法案於2019年通過，要求卡車司機須滿足三項條件才能做為獨立承攬人，否則會被視為雇傭員工。加州約有7萬名個體戶卡車司機現在必須遵守這項法律。

卡車司機產業仰賴獨立承攬業務的司機，他們以往享有自由接案的彈性，多年來已不斷爭取排除在AB5號法案的適用範圍之外。

伯納多說，卡車司機持續抗爭只會把奧克蘭港的客戶趕到其他港口，他們應該向加州州政府抗議。

奧克蘭港幾年前還是全美第四大港，如今卻很少擠進前十名。截至5月為止，奧克蘭港的貨櫃吞吐量已連續三個月低次去年同期，原因是供應鏈 瓶頸惡化。

供應鏈數據業者project44表示，在全美各大港口中，以西岸港口的進口貨物停留時間增加最多，目前貨物平均在港口停留17.5天，高於上周的12.4天。