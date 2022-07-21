我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人類飼養最高齡 35歲貓熊安安 在香港安樂死

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

卡車司機發動抗爭 加州奧克蘭港局部停擺已進入第3天

編譯陳律安／綜合外電
加州奧克蘭港因卡車司機抗議已部分停擺。（路透）
加州奧克蘭港因卡車司機抗議已部分停擺。（路透）

加州第三大奧克蘭港20日連續第三天關閉部分出入口和海運碼頭，原因是抗議零工工作法的卡車司機擋住進出港口的道路。

彭博資訊報導，奧克蘭港發言人伯納多說，由於自營的卡車司機發動抗爭，奧克蘭國際貨櫃碼頭的管理層已決定暫停作業，而該港口其餘三處海運碼頭實際上也無法讓卡車進出，但一些船隻勞動作業仍在進行。他並表示，奧克蘭最大的碼頭營運商SSA海事公司19日已全天暫停作業。

在最高法院6月30日駁回加州議會AB5號法案應不適用於卡車司機的上訴案後，卡車司機於上周發動抗爭。AB5號法案於2019年通過，要求卡車司機須滿足三項條件才能做為獨立承攬人，否則會被視為雇傭員工。加州約有7萬名個體戶卡車司機現在必須遵守這項法律。

卡車司機產業仰賴獨立承攬業務的司機，他們以往享有自由接案的彈性，多年來已不斷爭取排除在AB5號法案的適用範圍之外。

伯納多說，卡車司機持續抗爭只會把奧克蘭港的客戶趕到其他港口，他們應該向加州州政府抗議。

奧克蘭港幾年前還是全美第四大港，如今卻很少擠進前十名。截至5月為止，奧克蘭港的貨櫃吞吐量已連續三個月低次去年同期，原因是供應鏈瓶頸惡化。

供應鏈數據業者project44表示，在全美各大港口中，以西岸港口的進口貨物停留時間增加最多，目前貨物平均在港口停留17.5天，高於上周的12.4天。

奧克蘭 加州 供應鏈

上一則

影／印州男衝進失火屋救5人 一拳破窗帶6歲女孩從二樓跳下

延伸閱讀

吳彥祖為女兒搬家 賣奧克蘭豪宅賺40萬

吳彥祖為女兒搬家 賣奧克蘭豪宅賺40萬
不滿加州AB5法案 卡車司機示威「封鎖屋崙港」

不滿加州AB5法案 卡車司機示威「封鎖屋崙港」
僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺
紐西蘭通膨創32年新高 三分之二大學生沒錢買飯

紐西蘭通膨創32年新高 三分之二大學生沒錢買飯

熱門新聞

前總統川普的前妻伊凡娜·川普14日在紐約市的家中去世，享壽73歲。美聯社

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

2022-07-14 17:06
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

2022-07-14 10:59
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

2022-07-15 11:15
不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
父親是華人、母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

2022-07-13 20:39
馬斯克裸露又白又胖的上半身，推特貼文回應他回去工廠上班了。（取材自推特截圖）

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

2022-07-19 07:18

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查
世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案
前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席

前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席