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特斯拉車禍首判 責任歸屬駕駛占9成 特斯拉只需負1%

記者張聲肇／綜合報導
首宗進入審判的特斯拉車禍2018年5月發生於佛州，即將從私立學校畢業的萊里開車超速，他和前座友人喪生。圖為該車嚴重損毀。(美聯社)
首宗進入審判的特斯拉車禍2018年5月發生於佛州，即將從私立學校畢業的萊里開車超速，他和前座友人喪生。圖為該車嚴重損毀。(美聯社)

首宗特斯拉車電動車車禍訟案審判，19日在佛州的聯邦地方法院由陪審團宣布裁定結果，由於駕駛人要求拆除速限器，造成兩死，特斯拉只須負1%責任，喪生的駕駛萊里(Barrett Riley)應負九成責任，提告的駕駛人的父親應負9%責任。

車禍發生於2018年5月，即將從私立學校畢業的萊里在佛州勞德岱爾開車，前座載著馬丁內茲( Edgar Monserrat Martinez)，後座另有一人；後者彈出車外保住性命。

全國公路交通安全管理署調查確認，當時在限速30哩(時速48公里)的道路上，肇事車車速達116哩，撞車起火的主因是「駕駛人在超速情況下失控」。

死者父親詹姆士‧萊里說，即使這麼高速下撞車，所有乘客「完全可能生還」，讓這兩名青少年死亡的原因，是後續的著火；他認為特斯拉的鋰電池設計有問題，才會在衝撞下爆炸起火，且「火勢一發不可收拾，以致致命」；但法官不同意這個說法。

萊里又說，特斯拉未經他允許，擅自拆除了限速器，他曾要特斯拉把限速器裝回去，這樣他兒子無論怎麼開，都無法超過時速85哩(136公里)。

調查人員卻發現，車禍發生前一個月，他兒子跑到特斯拉的維修廠請工人把車速恢復到「正常操作模式」。

特斯拉否認限速器無法發揮作用是它「怠忽職守」所致，特斯拉認為，肇事者的父母明知兒子有超速和危險駕駛的不良紀錄，還讓他開車，這才是「怠忽職守」。

非營利組織汽車安全中心主管布魯克斯(Michael Brooks)說，本案是特斯拉汽車車禍訟案中，第一宗進行到審判階段的，其他案件的爭論點，大多和自動駕駛以及全自駕系統有關。

媒體報導，陪審團員建議死者母親可獲賠償600萬元、父親可獲賠償450萬元，安撫其喪子之痛，但萊里的律師麥諾(Curt Miner)說，根據1%的責任歸屬裁定，特斯拉只須賠償10萬5000元。

特斯拉 車禍 佛州

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