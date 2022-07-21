CIA據點發現絞索 局長：不容忍種族仇恨

中央情報局一個祕密據點內發現一個類似絞索的繩子，局長伯恩斯警告，中情局絕不容忍種族主義和任何種族主義的符號。(Getty Images)

中央情報局(CIA )維吉尼亞州一個祕密據點內發現一個類似絞索的繩子，引起內部高層重視，局長伯恩斯(William Burns)警告，CIA絕不容忍種族主義 和任何種族主義的符號。

發現絞索繩的地點在CIA一個小部門的建築內，CIA與其他組織和單位共同使用該建築。部分知情者說，尚不清楚這段繩子是否就是絞索，也不知道放的人是否知道這裡是CIA的祕密據點。

繩索並非放在維州蘭利鎮(Langley)戒備森嚴的CIA總部，但知情者拒絕說明祕密據點的位置。

CIA沒有證據顯示繩索是CIA員工放置的，也不認為有外國情報機構的參與，但認為事件本身令人不安，接到報告後即展開調查，並引起局長伯恩斯的重視。

CIA發言人表示：「我們對表達仇恨的行為與標幟持零容忍態度。」

CIA近年來致力於機構的多元化，歐巴馬時期的局長布倫南(John Brennan)曾發布多元化報告，加大在非裔 集中的大學的招聘力度；川普時期的局長吉娜·哈斯伯(Gina Haspel)曾發起促進CIA多元化的宣傳運動。

國家情報總監去年發布報告指出，各類情報機構的非裔員工占比達12.3%，少數族裔員工的比重2019至2020年有所增加，但非裔在薪酬最高群體中的比重則大幅降低，只占員工總數的6.5%。

儘管CIA內部的運作對外基本保密，但仍有部分仇恨事件曝光；前CIA非裔分析師葛森(Preston Golson)表示，CIA的非裔員工經歷過每個職場都存在的下意識偏見，但CIA內部並沒有明顯的種族仇恨跡象。