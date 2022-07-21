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海理選總統？基督教峰會發言引猜測

編譯柯立偉／綜合20日電
前總統川普任命的前美國駐聯合國大使妮姬‧海理日前發表演說時所用的字眼 ，引發外界聯想她是否2024年會競選總統。(美聯社)
前總統川普任命的前美國駐聯合國大使妮姬‧海理日前發表演說時所用的字眼 ，引發外界聯想她是否2024年會競選總統。(美聯社)

在前總統川普任內擔任美國駐聯合國大使的妮姬‧海理(Nikki Haley)18日晚間在華府宗教團體「以色列基督徒聯合峰會」(Christians United for Israel Summit)發表演說時，針對拜登政府正在與伊朗談判的核武協議，表示「下一任總統會在『她』上任的第一天撕毀這份協議」，由於用了「her」這個女性代名詞，引發外界聯想海理是否參選總統。

「以色列基督徒聯合峰會」是一個為以色列發聲的民間團體，長期以來支持強化美以關係、打擊親巴勒斯坦組織。

海理雖未正式宣布投入2024年共和黨總統初選，但自從卸任駐聯合國大使以來動作頻頻；本月初海理接受第摩因紀事報(Des Moines Register)訪問時，就親口向記者透露「如果有位子的話，我就會參選」，也曾告訴福斯新聞網(Fox News)的政論節目主持人，將會在2023年初對外宣布她的最終決定。

更早之前，海理也曾說過會支持川普，因此「若川普再選2024，我就不會參選總統」，引發外界猜測海理是否當時就決定參選。

與此同時，海理也常出現在愛阿華州與南卡羅來納州等地為她所支持的共和黨籍候選人站台，還成立了政治行動委員會「Stand For America PAC」，一來籌募她的政治資源，二來為她支持的各地候選人提供財政支持。

除海理外，可能投入2024年共和黨總統初選的人包括佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦眾議員史考特(Tim Scott)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、南達科他州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)、前副總統潘斯(Mike Pence)及前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等人；目前還不能確定川普是否再參選。

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