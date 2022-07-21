海理選總統？基督教峰會發言引猜測

前總統川普任命的前美國駐聯合國大使妮姬‧海理日前發表演說時所用的字眼 ，引發外界聯想她是否2024年會競選總統。(美聯社)

在前總統川普 任內擔任美國駐聯合國大使的妮姬‧海理(Nikki Haley)18日晚間在華府宗教團體「以色列基督徒聯合峰會」(Christians United for Israel Summit)發表演說時，針對拜登政府正在與伊朗談判的核武協議，表示「下一任總統會在『她』上任的第一天撕毀這份協議」，由於用了「her」這個女性代名詞，引發外界聯想海理是否參選總統。

「以色列基督徒聯合峰會」是一個為以色列發聲的民間團體，長期以來支持強化美以關係、打擊親巴勒斯坦組織。

海理雖未正式宣布投入2024年共和黨 總統初選，但自從卸任駐聯合國大使以來動作頻頻；本月初海理接受第摩因紀事報(Des Moines Register)訪問時，就親口向記者透露「如果有位子的話，我就會參選」，也曾告訴福斯新聞網(Fox News)的政論節目主持人，將會在2023年初對外宣布她的最終決定。

更早之前，海理也曾說過會支持川普，因此「若川普再選2024，我就不會參選總統」，引發外界猜測海理是否當時就決定參選。

與此同時，海理也常出現在愛阿華州與南卡羅來納州 等地為她所支持的共和黨籍候選人站台，還成立了政治行動委員會「Stand For America PAC」，一來籌募她的政治資源，二來為她支持的各地候選人提供財政支持。

除海理外，可能投入2024年共和黨總統初選的人包括佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦眾議員史考特(Tim Scott)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、南達科他州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)、前副總統潘斯(Mike Pence)及前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等人；目前還不能確定川普是否再參選。