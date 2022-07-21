川普政府人口普查問公民身分 圖利共和黨

報告指出，川普政府的官員試圖在2020年人口普查問卷中加上公民身分的問題，被認為是對共和黨人有利，但部分官員提出是否合法的質疑。(美聯社)

國會監督與改革委員會20日公布報告指出，川普政府的官員試圖在2020年人口普查 問卷中加上公民身分的問題，被認為是對共和黨 人有利，但部分官員提出是否合法的質疑。

為了防止未來的人口普查政治化，國會民主黨眾議員卡洛琳·馬隆尼(Carolyn Maloney，紐約州)提出法案，要求普查問卷增加新問題須經國會審查、禁止無故解雇普查局長，並將人口普查局的政治任命官員限制為三人。

國會監督委員會20日辯論時，馬隆尼的提案遭到共和黨人反對，認為將使普查局長不負責任，和限制在問卷中增加重要問題的能力。共和黨人提出修正案，要求下一次普查增加公民身分的問題，將無證移民排除在統計之外。

監督委員會的報告說，他們經過兩年的法律之爭拿到一份祕密備忘錄，顯示川普任命的一位商務部 高官在研究以何理由將公民身分納入普查問卷。報告指出：「我們的調查揭示出一批政治任命官員試圖利用普查來推行意識形態議程，可能將非公民排除出普查統計。」

報告的附件顯示，川普政府官員知道這樣做可能違憲，因此要找其他理由。報告說，商務部一個顧問在準備公民身分的問題時，曾與一位共和黨的選區重畫專家磋商，這位專家認為，利用公民投票年齡而不是人口總數來重畫選區，有利於共和黨和非西語裔白人。

備忘錄說，只有商務部長認為普查訊息的取樣不可行時，才能加上公民問題。但備忘錄後來又稱不必擔憂，因為商務部長有權加上，沒有任何非法和違憲之虞。

人口普查的結果將決定各州在國會的席位，和每年1兆5000億元聯邦資助的分配。

專家認為，問公民身分可能導致西語裔和移民不敢參加普查。普查問卷的公民問題2019年被最高法院封殺。