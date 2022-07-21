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麥當勞點餐糾紛公布錄影 猶他4歲童向警開槍 「想要爸爸回來」

編譯周芳苑／綜合20日電
猶他州一家麥當勞2月發生一起點餐爭執事件，一名四歲男童眼見父親被警方帶離車子便朝警察開槍。(KUTV電視台截圖)
猶他州一家麥當勞2月發生一起點餐爭執事件，一名四歲男童眼見父親被警方帶離車子便朝警察開槍。(KUTV電視台截圖)

猶他州一家麥當勞速食餐廳2月發生點餐爭執事件，一名四歲孩子眼見父親被警方帶離車子便朝警察開槍；警方20日公布整個過程的攝像紀錄，顯示警方避免了一場慘劇的經過。

這段視頻長12分鐘，記錄從27歲強森(Sadaat Johnson)被捕前，直到他留坐車上一個孩子在得來速(drive-thru )車道上向警察開槍後的全部經過。

位於猶他州鹽湖城警察局2月21日下午1時30分左右接獲麥當勞員工報案，指一名男顧客發現訂單有誤後，在得來速車道上揮舞手槍威嚇。

員工向警方報案後要求強森將車停在餐廳前面。當時，強森車上載有兩名分別為四歲及三歲的孩童。

視頻顯示，警察多次命令強森下車，但都被拒絕，警察於是強行打開強森前座駕駛車門，將他拉出。

就在警察試圖逮捕強森時，一名警察轉身看到一把槍從後窗指向他，尖叫一聲「槍」之後，就聽到槍響。

槍響時，警官用手將槍掃開，槍最終擊中麥當勞建築，警察隨後衝著車內的人大喊「把槍放下」，定睛細看才發現車內開槍的人竟是小孩。

事發後，警察將車上兩個孩子帶離現場。強森3月初被指控虐待兒童、嚴重攻擊等罪。

指控紀錄顯示，該名四歲男孩告訴警方，他舉槍是因為「想要爸爸回來」；他還說，強森在先前爭執中說「警察不可以開門」。

法庭紀錄顯示，強森否認在員工面前揮舞槍枝，儘管監控錄像顯示他確實揮舞手槍；他還告訴警方，這名四歲孩子並不是第一次拿槍。

警察 麥當勞 猶他州

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