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買襪子「終身保固」變「60天保修」 密州男告店家求償500萬

記者顏伶如／綜合報導
密蘇里州春田市的巴斯專業運動用品店，因對店內出售的羊毛襪不再提供終身保固而挨告。(kwtx電視台截圖)
密蘇里州春田市的巴斯專業運動用品店，因對店內出售的羊毛襪不再提供終身保固而挨告。(kwtx電視台截圖)

華盛頓郵報20日報導，密蘇里州一名消費者因為店家提供購買襪子的「終身保固」(lifetime guarantee)服務，十多年來固定購買特定品牌襪子，去年初卻發現「終身保固」被改成「60天保修」(60-day warranty)，於是發動向聯邦法院提出集體訴訟(class-action lawsuit)，指控店家欺騙消費者，求償500萬元。

報導分析，受到成本提高、有心人士鑽漏洞濫用服務等影響，包括L.L. Bean、REI等零售業者以及好市多(Costco)量販店，近年來已縮減終身保固服務，退貨規定也趨於嚴格。

史勞特爾(Kent Slaughter)在訴狀中指出，位於密蘇里州春田市(Springfield)的巴斯專業運動用品店(Bass Pro Shops)對RedHead廠牌全功能羊毛襪提供終身保固服務，因此十多年來固定在店裡購買，多次把穿到破舊的襪子帶回店裡，店員都會幫忙更換新的襪子。

史勞特爾指出，去年拿著破舊襪子前往要求更換時卻遭拒絕，每雙單價11.99元的全功能羊毛襪不再有終身保固，只有60天保修。

本月稍早，史勞特爾控告巴斯運動用品店欺騙消費者，要求案件交由陪審團審理。史勞特爾主張，巴斯店應該賠償所有加入集體訴訟的消費者共計500萬元。

代表史勞特爾提告的律師事務所發表聲明指出：「這起案件的目的是訴諸一項簡單的原則，也就是企業有義務對消費者告知真相。巴斯專業運動用品店承諾消費者購買RedHead廠牌羊毛襪可以獲得終身保固，就應該說到做到。」

史勞特爾在訴狀中說，從2014年至2021年間，總共在巴斯運動用品店購買大約12雙RedHead羊毛襪，2015年起開始拿著舊襪子要求換新，最後一次換到新襪是在2020年初，2021年1月要求舊襪換新時遭到店員拒絕。

密蘇里州 好市多 華盛頓郵報

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