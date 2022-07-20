川普要求 普立茲獎拒撤紐時、華郵「通俄門」得獎報導

新聞界最負盛名的普立茲獎理事會18日拒絕前總統川普 的撤獎要求，紐約時報和華盛頓郵報因為報導俄羅斯 干預2016年大選和川普的親信與俄羅斯的關係而獲得普立茲獎後，川普多次呼籲撤銷。

2018年的普立茲國家報導獎由紐時和華郵 兩家新聞媒體共同分享，理事會聲明說，他們進行了兩次獨立調查，都沒發現兩家媒體的報導有損於普立茲獎。理事會在聽到川普和其他人的投訴後開始調查，是理事會對獲獎者被投訴後所採取的正常程序。

川普反擊他是靠俄羅斯的幫助戰勝了民主黨對手喜萊莉·柯林頓，多次要求撤銷頒給紐時和華郵的普立茲獎。他去年10月說，兩家媒體的報導是基於虛假消息，克里姆林宮與川普團隊之間沒有聯繫。川普今年5月27日致函普立茲獎管理人瑪約莉·米勒(Marjorie Miller)威脅說，如不撤獎，他將提出誹謗指控。

理事會說：「兩次調查都是獨立進行的，參與調查的人與接受調查的單位沒有任何聯繫。兩次單獨調查都得出相同的結論：獲獎報導中沒有一個段落、一個標題、一個觀點和一個論斷與事實有出入。2018年的普立茲國家報導獎實至名歸，沒有理由撤銷。」

獲獎的華郵和紐時的20篇文章披露了俄羅斯干預大選和與川普團隊關係的證據，以及川普為干擾對通俄門的調查而竭力施加影響。

川普投訴表示，紐時和華郵是靠假消息而拿到普立茲獎，但普立茲獎理事會沒有誠信也沒有透明度，拒絕撤獎是掩蓋現代史上最大的報導失敗：虛假的通俄門騙局。

川普建議說，紐時和華郵應當獲得的唯一普立茲獎項，就是新設一個「虛假訊息獎」。

川普表示，他將繼續盡一切可能糾正2018年普立茲獎造成的錯誤，而且如果調查國會暴動的1月6日委員會得出他捲入的結論，他也會盡一切可能糾正錯誤。