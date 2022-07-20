440億中止併購案 推特告馬斯克 法官同意速審 10月開審5天

德拉瓦州法官19日裁定，支持原告推特，控告馬斯克中止440億元收購一案，要求速審的提議，定10月開審五天。(Getty Images)

德拉瓦州 衡平法院(Court of Chancery)19日裁定，推特 控告馬斯克 中止440億元收購的官司，10月開審，推特要求速審，獲法官認可，贏得第一回合，馬斯克可能反訴來因應。

首席法官麥考米克(Kathaleen St. Jude McCormick)裁定以五天速審，推特提出動議指，如不快速結案，推特是公眾言論平台的民間企業，經營會受到「不確定」的影響。此議得到麥考米克法官接受。

她說，「一般而言，併購交易案拖越久，罩頂烏雲越濃，賣方承受無可彌補傷害的風險也越大。」因此，原告推特擔憂有理。

馬斯克以推特假帳號太多為由，又得不到合理的說明，決定中止喧騰多時的收購計畫；推特說此舉讓股東和生意都大受影響，因此告馬斯克的官司應加速審理。

推特要求法院判定，馬斯克必須按原計畫完成收購，不能只是賠款了事；推特的代表律師在法庭上表示，本官司無關假帳戶多寡，因為原收購協議書並無這方面的條款。

代表推特的律師沙維特( William Savitt)指出，推特呈給法院的文件有談到帳戶安全問題，也承認假帳號和違規使用亂發文的垃圾帳號，可能比經營者估算的多。

沙維特說，馬斯克說偽帳號垃圾帳號問題非常複雜，這是他自己的說法，與併購合同無關，也不是本訟案的要點。

推特說馬斯克的個人財富因4月底宣布收購，股票大跌，比2021年11月高峰期少了1000億元，才產生「買方後悔」心理；推特的股價則從4月25日雙方宣布洽談併購時下跌25%。

馬斯克說他必須搞清楚假帳號、垃圾帳號的問題，才能斷定買下的公司價值何在，法院要審理的話，也需一段時間，才搞得清楚這極需「繁複事實與專家判斷」的問題。

代表他的律師若斯曼(Andrew Rossman)說，假帳戶等占總帳戶比例有多大非常重要，事關推特業績的核心，因為要計算每天「真實用戶」的使用情況，設定經營策略。他認為推特所估計假帳戶、垃圾帳戶使用量不到全部的5%，「很有問題，很可能太低。」