馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

網友戲稱馬斯克（左）的肥膩身材比身穿比基尼的好友妻子還吸睛。（取材自騰訊網）

全球首富馬斯克 的一舉一動皆令人矚目，最近他到希臘一個旅遊海島渡假，光著上身曬太陽，他又白又胖的身材充滿喜感，比身邊的美女還要吸睛！

綜合騰訊新聞與鳳凰網科技報導，世界首富伊隆．馬斯克（Elon Musk）最近與好朋友們到希臘著名旅遊海島米科諾斯島上度假。他的心情似乎不錯，完全不受推特 收購事件的影響，他在米科諾斯島盡情享受著陽光，還光著上半身亮相。

馬斯克登上遊艇時穿著純白色T恤、黑色泳褲、黑色墨鏡、黑色棒球帽和相配的人字拖，但他很快脫下衣服，露出了一身肥肉，只剩下泳衣，一頭紮進了海裡。

馬斯克這次罕見光著膀子亮相，完全展現出了自己的胖身材，馬斯克對自己身材是完全「放飛自我」了？這個要為人類人口增長貢獻出自己一份力量的馬斯克，已經生了10個孩子了。

馬斯克人到中年身材發福，不過這麼白又發亮的皮膚，讓許多網友調侃，這身材顯得好油膩，白得連女孩們都會羡慕啊！也比一旁好友伊曼紐爾的美女妻子蕯拉還吸睛。

馬斯克回到遊艇後，伊曼紐爾對他進行了沖洗，隨後，他們出發探索米科諾斯島。在被媒體曝光這組照片後，馬斯克也在推特回應稱「我應該經常脫掉上衣，好好放鬆下自己。現在已經回到工廠忙了」。