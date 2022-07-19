14歲少女偕父操帆33小時 麥金納克大賽奪冠

14歲少女梅瑞特‧塞勒斯(Merritt Sellers)在父親小睡時，邊啃著洋芋片邊操帆，17日晚9點多抵達密西根州 麥金納克島(Mackinac Island)港時，圍觀群眾大聲喝采、鼓掌、吹口哨，祝賀這對加州 父女檔以33小時的佳績，贏得麥金納克帆船大賽(Bayview Mackinac Race)。

比賽船隻16日早上11:30從加州乎倫港(Port Huron)藍水橋北邊出發，整個204海里(235哩)賽程中，晚上爸爸睡覺時，都是梅瑞特一人掌舵、理帆。她說，「我記得一個人一邊操帆一邊啃洋芋片，當時好睏啊！」

這項比賽使用的帆船通常有八名水手，但只能由兩人出賽。七歲開始上船的梅瑞特已累積了許多水手一生才學得到的經驗，在爸爸的信任與鼓勵下，「駛」出比第二名密西根州「猶他號」多次奪冠的老手快一個多小時的成績。

50歲的塞勒斯說，「我們趁夜晚超越了他們。我一開始還擔心他們會超越我們，因為一路上都是互相前後差兩哩而已。」他歸功於女兒趁夜加速往前，加上頭兩小時兩人換帆達四次。

梅瑞特一路穩健運作，利用月色與手電筒觀察帆布的狀況，隨風勢調整。她說，這次比賽讓她學到很多航行術。她說，關鍵時刻是禮拜天凌晨3點，她得單獨操帆；她爸爸也說，女兒不是乘客而已。她客氣的表示，「他信任我。」

這艘J/111型帆船去年在芝加哥到麥金納克八人駕駛的比賽中，也贏得該級船賽和總冠軍，當時梅瑞特也在選手之列；乎倫港到麥金納克之賽則是她初次參加。

她父母親就是帆船賽認識的，生下她三姊妹也都是賽船選手；梅瑞特說，「這麼多女生玩帆船，太棒了。我現在與男生同駕控一條帆船，希望更多女性加入這項運動。」她希望爸爸考慮參加加州到夏威夷 2225海里(2560哩)需兩周完成的跨太平洋帆船賽。