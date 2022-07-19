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藍天使飛行表演隊 76年首次出現女飛行員

編譯孫梁╱綜合18日電
海軍18日任命艾曼達·李上尉為藍天使飛行表演隊新的17名核心飛行員之一，為藍天使飛行隊76年隊史的第一位女飛行員。(NBC電視台截圖)
海軍18日任命艾曼達·李上尉為藍天使飛行表演隊新的17名核心飛行員之一，為藍天使飛行隊76年隊史的第一位女飛行員。(NBC電視台截圖)

海軍18日宣布任命艾曼達·李(Amanda Lee)上尉為藍天使(Blue Angels)飛行表演隊新的17名核心飛行員之一，為藍天使飛行隊76年隊史的第一位女飛行員。

1946年以來，藍天使飛行隊經常在航空展、體育賽事和其他飛行展中進行令人眼花撩亂的空中表演，成為海軍融洽與社區的關係和進行徵兵工作的重要工具。

來自明尼蘇達州Mounds View鎮的艾曼達·李現為某飛行表演隊的成員，即被稱為角鬥士(Gladiators)的第106攻擊戰機中隊，駐紮在維吉尼亞州的維吉尼亞海灘鎮的海軍航空站。她將在今年秋天到藍天使飛行隊報到，整個冬季將與飛行隊一起訓練，預計明年初可望首次空中亮相。

艾曼達·李2019年參加全女性飛行員的首次空中表演，該表演是退役海軍上校蘿絲瑪麗·馬里納(Rosemary Mariner)葬禮的組成部分。馬里納是海軍首位女飛行員，後來成為海軍飛行中隊的第一個女中隊長。

艾曼達·李說：「我進入備戰室時，首先想到的是飛行員的身分，其次是一個人，性別真的不是問題。馬里納海軍上校為我們鋪平了道路，這是巨大的榮耀，參加紀念她的飛行表演我非常榮幸。」

藍天使飛行隊有17名飛行員，每人通常在隊中服務兩年。目前隊裡有三位女性：一名公關軍官、一名醫師和一名活動協調官。

海軍和陸戰隊的飛行員必須至少有1250個噴氣機的飛行小時，並且具備航空母艦的飛行資質，才有資格成為極具競爭力以及飛行員夢寐以求的藍天使飛行隊員，飛行隊目前使用的機種為F/A-18超級大黃蜂噴氣戰機。

天使 維吉尼亞州 明尼蘇達州

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