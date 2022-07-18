最新研究：可預防疾病 美國男性死亡率最高

最新研究發現，美國男人比另外十個已開發國家的同齡族群多病，而且更容易因可預防性的疾病而早死。

致力公衛議題的非營利組織英聯邦基金(The Commonwealth Fund)上周公布這份報告，針對美國、加拿大、英國、法國在內的11個已開發國家成年男性進行調查，比較醫療保健可及性、負擔能力和健康狀況；其他國家包括瑞典、德國、荷蘭、瑞士、挪威、紐西蘭和澳洲 等。

11國中，美國男性的慢性病、可預防性死亡(avoidable deaths)和心理健康 需求比率最高。

美國和澳洲男性患多重慢性病的比率最高，各為29% 、 25%；法國和挪威最低，為17%。

美國男性可預防性死亡、或75歲前死亡的比率也最高，每10萬人有337人是可預防性死亡，英國第二，每10萬人有233人，瑞士最低，為156人。

這項研究主要關注財務障礙對美國男性保健習慣的影響； 結果發現，低收入 男性患多重慢性病比率較高。

根據調查，美國和瑞士男性因成本而省略必要的護理，而且醫療費最高。

整體而言，在美國，低收入或常面臨經濟壓力的男性不太可能獲得預防護理、負擔醫護費較有困難、更可能有身心健康問題。

澳洲和美國男性心理保健需求最高，各為37%和35%；德國男性心理保健需求最低，為13%。

在美國，收入不安定男性的心理健康需求最高。

美國也有亮點，男性前列腺癌相關死亡率居11國最低，可能反映美國癌症廣泛篩查、先進治療和技術等。

報告總結稱，美國前列腺癌護理和治療做得相對好，但在接受預防性護理和護理負擔能力方面較差，幾乎在每個研究項下，收入不安定的美國男性都表現最差。