我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

熊貓快餐陳皮雞35歲了 美式中菜經典發明 華人反應兩極

記者胡玉立／綜合報導
美式中餐速食連鎖店「熊貓快車」招牌菜「陳皮雞」至本月中旬已推出35年。(NBC電視台截圖)
美式中餐速食連鎖店「熊貓快車」招牌菜「陳皮雞」至本月中旬已推出35年。(NBC電視台截圖)

美式中餐速食連鎖店「熊貓快餐」（Panda Express）招牌菜「陳皮雞」（Orange Chicken）15日滿35歲了。

「陳皮雞」又名「橙子雞」，堪稱美式中菜經典發明。全美中餐外賣熱潮歷久不衰，「熊貓快車」的「陳皮雞」絕對是一大功臣。

「熊貓快餐」的「陳皮雞」看似簡單，卻融合了中國地方風味和美國食材；推出35年迄今，仍是「熊貓快餐」最暢銷的菜色。「陳皮雞」去年總計售出超過1億1500萬磅，約占「熊貓快餐」總銷售額三分之一。而這一切，緣起於1987年的夏威夷。

「熊貓快餐」行政總廚高安迪（Andy Kao，譯音）1987年到夏威夷出差，開設第一家夏威夷州分店，同時開發出速食「陳皮雞」；受到島上柑橘和當地人愛吃肉的啟發，這道菜在美國經典炸雞上塗上濃郁的甜辣醬汁，結合中國淮揚菜傳統風味。

高安迪最初用帶骨帶皮的雞胸肉製作陳皮雞，但他很快發現美國人更喜歡一口大小的去骨去皮雞肉；為適應美國人的口味，他去掉了乾辣椒，以免太辣。熊貓快餐的烹飪創新主廚王吉米（Jimmy Wan，譯音）表示，這道菜「既尊重根源，同時混搭了文化、食材與風味」。

「熊貓快餐」是程正昌（Andrew Cherng）和蔣佩琪（Peggy Cherng）夫婦在1983年創立。程正昌1948年生於江蘇揚州，父親是廚師；1949年他隨父母遷至台灣，1963年移民日本，1966年再移民美國。1973年，夫妻倆用家族投資和小企業貸款在加州帕沙迪納（Pasadena）創立聚豐園餐廳（Panda Inn）。1983年第一家「熊貓快餐」在格倫戴爾（Glendale）開設，現在分店有2200多家，是全美最大家族式中餐連鎖店。

王吉米指出，「熊貓快餐」是許多美國人的中菜初體驗，而且往往「一試成主顧」，「熊貓快餐2019年推出麻辣雞，即是全美首度大規模引進四川花椒香料和麻辣產品。」去年夏天，「熊貓快餐」與Beyond Meat合作推出純素食橙色雞肉，在洛杉磯限量發布期間，不到兩周就售罄。

但在部分亞裔眼裡，熊貓快餐「陳皮雞」的聲譽「好壞參半」；年輕華裔嘲笑這道菜是「白人的中國菜」，還有人說，吃這道專為美國人口味設計的菜，是一種恥辱。

密西根大學中國研究教授、中國食品歷史學者布朗（Miranda Brown）表示，「正宗」概念不斷變化，歷史不衰的「陳皮雞」難免成為眾矢之的。「對很多華裔來說，又油膩又不太好吃的陳皮雞，強化了『中菜只是廉價食品』的印象，」布朗說：「但問題究竟是食物本身？還是與食物相關的各種敍事？」

王吉米認為，對「正宗」的執著，貶抑了美式中餐背後的悠久歷史，及移民廚師為適應美國食客口味而做出的創新。他說：「熊貓快餐」的產品雖未必符合「傳統」中國菜標準，但仍體現了「地道」中國烹飪；「美式中餐是與傳統中餐不同的菜系；它對移民體驗、亞裔體驗和在美國的中餐體驗來說，是原汁原味的。」

移民 夏威夷州 亞裔

上一則

最新研究：可預防疾病 美國男性死亡率最高

下一則

潮流又變 不刮腋毛 風潮漸起 艾瑪柯琳等名星大方展現

延伸閱讀

「好人理查號」軍艦火災 從太平洋艦隊司令到水兵 20餘官兵被懲處

「好人理查號」軍艦火災 從太平洋艦隊司令到水兵 20餘官兵被懲處
都布林3學區委員涉簡訊風波 被要求辭職

都布林3學區委員涉簡訊風波 被要求辭職
阿縣90名前寄養青年 保障月入1000元 全美首創計畫

阿縣90名前寄養青年 保障月入1000元 全美首創計畫
舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世

舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世

熱門新聞

前總統川普的前妻伊凡娜·川普14日在紐約市的家中去世，享壽73歲。美聯社

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

2022-07-14 17:06
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

2022-07-15 11:15
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

2022-07-14 10:59
父親是華人、母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

2022-07-13 20:39
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

2022-07-12 07:38

超人氣

更多 >
全裸豔星500坪豪奢別墅曝光 揭富商夫癖好：忍無可忍

全裸豔星500坪豪奢別墅曝光 揭富商夫癖好：忍無可忍
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」