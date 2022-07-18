熊貓快餐陳皮雞35歲了 美式中菜經典發明 華人反應兩極

美式中餐速食連鎖店「熊貓快車」招牌菜「陳皮雞」至本月中旬已推出35年。(NBC電視台截圖)

美式中餐速食連鎖店「熊貓快餐」（Panda Express）招牌菜「陳皮雞」（Orange Chicken）15日滿35歲了。

「陳皮雞」又名「橙子雞」，堪稱美式中菜經典發明。全美中餐外賣熱潮歷久不衰，「熊貓快車」的「陳皮雞」絕對是一大功臣。

「熊貓快餐」的「陳皮雞」看似簡單，卻融合了中國地方風味和美國食材；推出35年迄今，仍是「熊貓快餐」最暢銷的菜色。「陳皮雞」去年總計售出超過1億1500萬磅，約占「熊貓快餐」總銷售額三分之一。而這一切，緣起於1987年的夏威夷。

「熊貓快餐」行政總廚高安迪（Andy Kao，譯音）1987年到夏威夷出差，開設第一家夏威夷州 分店，同時開發出速食「陳皮雞」；受到島上柑橘和當地人愛吃肉的啟發，這道菜在美國經典炸雞上塗上濃郁的甜辣醬汁，結合中國淮揚菜傳統風味。

高安迪最初用帶骨帶皮的雞胸肉製作陳皮雞，但他很快發現美國人更喜歡一口大小的去骨去皮雞肉；為適應美國人的口味，他去掉了乾辣椒，以免太辣。熊貓快餐的烹飪創新主廚王吉米（Jimmy Wan，譯音）表示，這道菜「既尊重根源，同時混搭了文化、食材與風味」。

「熊貓快餐」是程正昌（Andrew Cherng）和蔣佩琪（Peggy Cherng）夫婦在1983年創立。程正昌1948年生於江蘇揚州，父親是廚師；1949年他隨父母遷至台灣，1963年移民 日本，1966年再移民美國。1973年，夫妻倆用家族投資和小企業貸款在加州帕沙迪納（Pasadena）創立聚豐園餐廳（Panda Inn）。1983年第一家「熊貓快餐」在格倫戴爾（Glendale）開設，現在分店有2200多家，是全美最大家族式中餐連鎖店。

王吉米指出，「熊貓快餐」是許多美國人的中菜初體驗，而且往往「一試成主顧」，「熊貓快餐2019年推出麻辣雞，即是全美首度大規模引進四川花椒香料和麻辣產品。」去年夏天，「熊貓快餐」與Beyond Meat合作推出純素食橙色雞肉，在洛杉磯限量發布期間，不到兩周就售罄。

但在部分亞裔 眼裡，熊貓快餐「陳皮雞」的聲譽「好壞參半」；年輕華裔嘲笑這道菜是「白人的中國菜」，還有人說，吃這道專為美國人口味設計的菜，是一種恥辱。

密西根大學中國研究教授、中國食品歷史學者布朗（Miranda Brown）表示，「正宗」概念不斷變化，歷史不衰的「陳皮雞」難免成為眾矢之的。「對很多華裔來說，又油膩又不太好吃的陳皮雞，強化了『中菜只是廉價食品』的印象，」布朗說：「但問題究竟是食物本身？還是與食物相關的各種敍事？」

王吉米認為，對「正宗」的執著，貶抑了美式中餐背後的悠久歷史，及移民廚師為適應美國食客口味而做出的創新。他說：「熊貓快餐」的產品雖未必符合「傳統」中國菜標準，但仍體現了「地道」中國烹飪；「美式中餐是與傳統中餐不同的菜系；它對移民體驗、亞裔體驗和在美國的中餐體驗來說，是原汁原味的。」