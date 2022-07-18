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潮流又變 不刮腋毛 風潮漸起 艾瑪柯琳等名星大方展現

編譯徐薏茹／綜合17日電
新生代演員艾瑪柯琳在Vogue封面大方露出腋毛。（取自Vogue推特）
新生代演員艾瑪柯琳在Vogue封面大方露出腋毛。（取自Vogue推特）

1999年好萊塢影星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)出席經典愛情電影「新娘百分百」(Notting Hill)首映會時，因露出未刮除腋毛的腋窩而引發討論聲浪，當時媒體對此事大肆報導，然而這樣的舉動放在今日也許會有不同的結果。

Vogue雜誌8月的封面人物是Netflix熱門影集「王冠」(The Crown)裡飾演黛安娜王妃的新生代演員艾瑪柯琳(Emma Corrin)，她開啟先例，成為首度登上Vogue封面的非二元性別人物，也是首度有名人在Vogue封面大方露出腋毛，呈現她最自在的樣貌；好萊塢其他例子包括麥莉希拉(Miley Cyrus)、賈奈兒夢內(Janelle Monáe)、潔米瑪柯克(Jemima Kirke)等人。

2019年名模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)在「哈潑時尚」(Harper's Bazaar)雜誌裡提到：「有時候讓我的體毛長出來讓我覺得性感。」

倫敦的歷史學者瑞秋·吉布森(Rachael Gibson)表示：「在現代歷史中，大眾眼中的女性腋下總是光滑的，所以很難消除這一點。」從史前時代開始，所有性別的人類就已經會剃除體毛。

吉布森觀察到藝術歷史顯露出腋毛有多不受歡迎，無論是畫作或裸體雕像都未見其蹤跡，而艾瑪柯琳在Vogue雜誌露出腋毛的封面也模糊不清，暗示腋毛的本質仍然不雅觀。

除了1960與1970年代第一波興起的女權運動期間，刮腋毛一直是社會主流，但近來漸有轉變的趨勢。

市調公司「英敏特」(Mintel) 2021年報告除毛市場在新冠疫情前就已經趨緩，部分可歸因於消費者對刮鬍子和除毛習慣的態度放鬆。

對某些人來說，腋毛是一種聲明，對於其他人來說，僅僅只是因為更舒適或更有效率，對皮膚的刺激較小，或是基於宗教文化信仰。

對於許多在此議題持有立場的人來說，這與毛髮積極性及身體自主權同樣重要，艾蜜莉瑞特考斯基表示：「對我來說，體毛是女性鍛練他們選擇能力的另一個機會。」

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