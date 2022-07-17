美極音速飛彈空中發射試驗成功 縮小與中俄差距

軍事畫家筆下的雷神公司製造的極音速飛彈飛行狀況。(路透)

空軍證實，軍方極音速飛彈 的第二次空中發射試驗成功。試驗於12日在加州 外海進行，但此前的空中發射試驗失敗，飛彈沒有與助推器分離。

今年5月，五角大廈國防先進研究計畫署(DARPA)在新墨西哥州的飛彈靶場成功進行了極音速飛彈的地面發射試驗。地面和空中發射的兩款極音速飛彈，都是洛克希德馬丁公司研製的。

在美國的對手宣稱極音速武器計畫取得顯著進展後，美國試驗的成功可能緩解五角大廈的部分擔憂。

中國去年8月試驗發射可攜帶核彈頭的極音速飛彈，在繞地球低軌道飛行後高速擊中地面目標。美國情報部門對這次發射感到意外，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)將之比為前蘇聯發射人造衛星的「史普尼克(Sputnik)時刻」。

中國的試驗也引起國會關注，共和黨眾議員加拉格(Mike Gallagher)說：「中國人民解放軍現在具備日益可靠的能力破壞我們的飛彈防禦系統，還可通過傳統與核打擊威脅美國本土。更令人不安的是，美國技術為中國的極音速武器計畫做出的貢獻。」

美國、中國和俄羅斯 研發的極音速武器是以五倍以上的音速飛行，與瞄準固定目標和飛行弧線可預測的彈道飛彈不同，極音速武器的機動性強，很難被目前的飛彈防禦技術追蹤和擊落。

美國的極音速武器計畫一直存在問題，今年6月在夏威夷將飛彈裝在兩級助推器上，以實現極音速飛行的試驗失敗。

俄羅斯國防部2019年12月宣布部署了第一枚極音速飛行的洲際彈道飛彈，俄總統普亭讚揚為俄羅斯獨有的技術。美國北方司令部指揮官馮赫克上將(Glen D. VanHerck)說：「俄羅斯這項武器的飛行速度極高，並可低空機動，影響了我們的探測和追蹤能力。」

但美國在極音速武器的競爭中也取得部分成功，空軍B-52轟炸機今年5月14日在南加州外海進行極音速飛彈的空中發射試驗，助推器點燃後的燃燒時間達到預期，實現了極音速飛行。空軍6月12日又成功進行第二次極音速飛彈的空中發射試驗，同樣達到了極音速。

美國官員表示，極音速飛彈計畫為防禦來自遠方的威脅提供了遠程打擊的選項。但與俄羅斯和中國的極音速武器相比，美國的多數極音速武器不是為了裝配核彈頭而設計，因此需要更高的精準度，在技術上更具挑戰性。