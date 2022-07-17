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仿911 全美首個三碼心理健康危機專線988啟用

編譯徐薏茹／綜合16日電
衛生部長貝西拉在費城主持全國第一個三碼心理健康危機專線988的啟用。(美聯社)
衛生部長貝西拉在費城主持全國第一個三碼心理健康危機專線988的啟用。(美聯社)

國內第一個三碼心理健康危機專線988已於16日開通，設計三碼專線旨在使其與911專線一樣方便記憶，撥打988專線後調度員能夠聯繫受訓過的心理健康諮詢師服提供服務。

聯邦政府撥出2億8000萬元以上的資金，協助各州創立更有效用的系統，包括行動心理健康危機小組，能派遣至當事人住家；以及緊急心理健康中心，類似於治療生理疼痛的緊急照護診所。

全國心理健康項目主任協會(NASMHPD)負責人赫本(Brian Hepburn)對於新上路的988專線表示：「這是心理健康照護領域所發生最令人激動的事情之一。」但他也提醒988專線並不像輕按一下開關般容易，「需要幾年的時間讓我們能夠接觸到全國各地的每個人。」

有些州已經擁有全面的心理健康危機系統，但也有部分州還有很長遠的路要走，心理健康專家普遍短缺的問題預期將拖慢他們擴展服務的能力。

智庫「蘭德公司」(RAND Corp.)上個月公布的一項調查顯示，不到半數的州級或區域公衛官員對於988專線已做好準備有信心。

近六成官員表示專線中心人員已接受自殺防治的專業訓練；半數人表示配有24小時的行動危機回應小組，以及有執照的諮詢師；不到三分之一表示已設置緊急心理健康照護單位。

988專線以現有的「全國自殺預防生命專線」1-800-273-8255為設置基礎，舊有專線每年接獲上百萬通求助電話，988專線開通後，有需要者仍可撥打舊生命專線。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)表示：「如果能讓988像911專線一樣運作，將能拯救生命。」

988專線需要持續的資金支持，根據國家衛生政策研究院(National Academy of State Health Policy)的資訊，目前有四州已經頒布法律徵收電信費以支持988，另有其他多州正在研究相關計畫。

心理健康 聯邦政府

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