科羅拉多州擁槍派人士聚會所 「槍手燒烤店」熄燈

挺川派要角科羅拉多州眾議員蘿倫‧布波特從政前是「槍手燒烤店」老闆娘，因房東不願續租，該店已歇業。圖為布波特在燒烤店前。(Getty Images)

科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特 (Lauren Boebert)的槍枝主題餐廳「槍手燒烤店」(Shooters Grill)10日吹熄燈號，這間位於科州來福鎮(Rifle)的餐廳倡議擁槍權且成為保守派人士的聚會所，近十年前開幕時引起軒然大波，如今則因租貸因素易主。

格倫伍德泉獨立郵報(Glenwood Springs Post Independent)13日率先報導這項消息，指布波特的槍枝主題餐館10日歇業，門口以三角告示牌阻擋，上頭用粉筆寫著：「感謝支持，耐心等候，#covfefe。」

covfefe是前總統川普 備受爭議的自創怪字「covfefe」，他2017年5月30日在推特(Twitter)發文又刪除，譴責媒體對川普政府的報導寫道，「儘管媒體負面報導不斷covfefe」。

「槍手燒烤」熄燈並不意外，布波特6月就曾表示，該棟建築的新買主決定更新租約；來福鎮所在的加菲爾德郡(Garfield County)官方文件顯示，該建築已於5月26日易主，恰巧發生在造成19名兒童和兩名成人死亡的德州校園大規模槍擊案前兩天。

餐廳歇業當天，布波特接受「福斯新聞網」(Fox News)訪問時說：「911恐怖攻擊事件發生時，我們沒有禁止飛機，而是強化駕駛艙。」

該棟建築的新買主隸屬於「米爾金企業」(Milkin Enterprises)，該企業與「綠十字休閒藥房」(Green Cross Recreational Dispensary)共享同一登記地址，後者販售多樣化商品，包括花、食品、子彈、大麻 萃取物四氫大麻酚(THC)和CBD漢麻素產品等。

米爾金企業老闆沒有公布交易細節，「每日野獸報」(Daily Beast)引述知情人士的說法報導，「物產經理認為他有道德義務關閉這間餐廳」；該報導指出，布波特避談新買主，據傳買主之一是原地主的一個兒子，此人基於政治動機關閉該餐廳。