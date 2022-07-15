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美國家動物園園長：美中熊貓保護合作「一切皆有可能」

中新社／華盛頓7月14日電
圖為2022年4月16日拍攝的大熊貓美香（左）和小奇蹟（右）。 （中新社）
圖為2022年4月16日拍攝的大熊貓美香（左）和小奇蹟（右）。 （中新社）

「美中合作保護大熊貓的故事告訴我，當這兩個國家為了共同目標一起努力時，一切皆有可能。」美國國家動物園園長布蘭迪·史密斯（Brandie Smith）近日在回顧美中大熊貓保護項目的發展時如是說。 　　

坐在園長辦公室裡，隔窗可以望見大熊貓館。2021年11月履新的史密斯回憶起2008年剛加入國家動物園團隊，第一次近距離接觸大熊貓「泰山」時的情景。「那種感覺就像去見一位搖滾明星，我很緊張。飼養員遞給我一塊熊貓餅乾讓我餵牠，牠很友好，我不確定牠是喜歡我還是喜歡餅乾。」 　　

2005年出生的「泰山」是第一隻在華盛頓出生並存活下來的大熊貓。牠的父母「添添」和「美香」此後又繁育出3隻大熊貓幼崽，分別是2013年的「寶寶」、2015年的「貝貝」和2020年的「小奇蹟」。 　　

「對這個動物園來說，大熊貓項目是珍稀動物保護和科學合作最好的例子之一。據我們所知，世界上真的沒有其他的動物保護項目能如此持久並取得這麼大的成功。」史密斯說。 　　

2022年恰逢大熊貓抵美暨國家動物園大熊貓項目50周年。園方自今年3月以來，為此舉辦了一系列慶祝活動。史密斯表示，「大熊貓這一美麗而充滿魅力的物種，給了我們一個重溫歷史、真正講述故事的機會。在過去的50年裡，我們通過合作成功將大熊貓移出了瀕危物種名單。我們必須慶祝這場經過艱苦戰鬥所取得的勝利。」 　　

50年來，美國國家動物園已先後迎來兩對大熊貓，並成功繁育4隻熊貓幼崽。目前，該園生活著24歲的雄性大熊貓「添添」，23歲的雌性大熊貓「美香」和23個月大的雄性幼崽「小奇蹟」。 　　

談及這隻在新冠疫情最艱難時刻出生的熊貓幼崽，史密斯回憶起美國民眾投票為牠起名的往事。「這隻熊貓幼崽的出生本身就是一個奇蹟。那時正值新冠病毒大流行的早期，每個人都非常害怕。當很多人沒有希望，當一切看起來都很黑暗的時候，這隻熊貓寶寶不僅帶來了歡樂，而且表明一切皆有可能。我認為人們需要這個名字，在那樣的時刻人們需要一個小奇蹟來前進。」 　　

史密斯透露，根據美中兩國有關協議，「添添」和「美香」將於2023年12月返回中國，「小奇蹟」有可能一同返回，「如果針對小奇蹟的保護科學計劃被證明是合理的，牠也有可能會留下」。 　　

史密斯表示，每次熊貓的離開，美國的熊貓粉絲總是充滿不捨，「但這是一個很好的機會來講述整個大熊貓種群的故事，以及我們如何合作來拯救這個物種。」 　　

對於未來的美中大熊貓保護合作計劃，史密斯說，國家動物園「絕對希望」能繼續飼養大熊貓，牠們是標誌性物種，也是國家動物園的「明星」，同時代表著美中動物保護數十年的合作，「我無法想像我們不繼續這個保護項目」。 　　

1972年2月，時任美國總統尼克森首次訪問中國，中方決定將大熊貓作為珍貴禮物送給美國。同年4月16日，雌性大熊貓「玲玲」和雄性大熊貓「興興」抵達美國，入住國家動物園，受到美國民眾熱烈歡迎。 　　

史密斯說，美中兩國攜手拯救瀕危物種是一項了不起的合作。「這從來都不是關於自我，從來都不是為了榮耀，無論中國還是美國科學家，我們所關心的一直是如何一起合作，幫助彼此在大熊貓保護領域做得更好。而這個過程從來都是愉悅而成功的。」

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