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未順利發放疫情救濟金 美國銀行挨罰2.25億元

中央社／紐約14日綜合外電報導
美國銀行挨罰2億2500萬美元。(路透)
美國銀行挨罰2億2500萬美元。(路透)

美國兩個機構向美國銀行總共開罰2億2500萬美元，理由是美銀遭控在COVID-19疫情肆虐高峰期錯誤凍結失業救濟金等公共福利發放計畫。

法新社報導，美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）表示，美國銀行（Bank of America）在COVID-19疫情期間「搞砸」國家發放的失業救濟金計畫，因此遭處1億元罰金。

消費者金融保護局在新聞稿中說，「美國銀行使用有缺陷的詐欺偵測計畫，自動且非法凍結民眾帳戶，後來發現實際上沒有詐騙行為，也幾乎沒有提供求助管道。」

此外，美國通貨監理局（Office of the Comptroller of the Currency）向美銀處以1億2500萬美元罰金，因為美銀「違反法律」且在執行公共福利金發放計畫時出現「不安全或不健全的做法」。

這兩個機構要求美銀，撥款給因此沒有領到救濟金的民眾。

消費者金融保護局說，美銀在疫情期間變更調查金融卡詐欺行為的做法，以自動觸發帳戶凍結的詐欺過濾系統取代「合理」調查。

消費者金融保護局說，美銀之後還讓民眾「非常困難」解除帳戶凍結。

通貨監理局代理局長麥可‧徐（Michael Hsu）說：「在疫情高峰期間，美銀讓儲值卡持有人無法領到提供給他們的失業救濟金，且讓這些弱勢消費者沒有有效的方式去補救這種情形。」

美銀捍衛在疫情間採取的行動，稱協助逾2500億美元的疫情紓困金撥出給1400多萬人。

美銀發言人說，政府的疫情紓困計畫「帶來前所未見的犯罪活動」，非法申請者可讓各州批准撥出數以百億計美元。

疫情 詐欺 紓困金

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