「傳承生偏好」招收制度 耶魯等精英大學恐難維持傳統
「傳承生偏好」(legacy preferences)在美國各大名校有百年傳統，許多精英大學認為，錄取傳承生可以鞏固家庭連結並強化代際忠誠度；近年來只有少數精英大學取消這種作法。但「傳承生偏好」制度正處於歷史轉轉捩點，可能很快就會面臨歷來最大考驗。
最高法院預計秋天聽取有關哈佛大學和北卡羅來納大學招生政策考量種族背景的辯論。若最高法院像許多專家預期的那樣，做出終止或撤銷「平權措施」」(Affirmative Action)的裁決，可能會促使知名大學重新考慮「傳承生偏好」。
耶魯大學法學院憲法教授德瑞弗(Justin Driver)表示，「如果最高法院禁止『平權措施』，『傳承生偏好』也不會長久。」支持招生考慮種族的德瑞弗認為，傳承生偏好「有點像是支持(全球首富)馬斯克(Elon Musk)買中獎彩券」。
據「世紀基金會」(Century Foundation)分析，加州大學系統、喬治亞大學和德州A&M大學在訴訟和投票倡議的壓力下，停止採用平權措施時，都結束了傳承生偏好。
向最高法院提出哈佛和北卡大學案並控告耶魯大學的保守派團體 「學生公平錄取組織」(Student For Fair Admission)認為，消除傳承生偏好，可以在不使用平權措施情況下，協助實現學生的種族多樣性。公開反對平權措施的大法官湯馬斯(Clarence Thomas)則表示，他相信傳承生偏好和其他因素，也對招生過程有害。
大學招收傳承生可溯至1920年代，當時精英大學(傳統上是富有新教徒的領地)開始擔心，入學名額會被猶太人和天主教徒占據。
招生制度採用傳承生偏好的學校確切數量不明，但新聞媒體報「高等教育內幕」(Inside Higher Ed)2018年調查發現，包括大多數知名私校在內的42%私立學校和6%公立學校，採用此策略。近年來，只有少數精英大學放棄此偏好。
耶魯大學自稱其2025屆新生來自48州、68國和1221所高中；全年級學生51%為有色人種。但即使耶魯大學積極促進一年級新生多樣性，該校仍堅持「傳承生偏好」；這種作法主要有利於白人、富人和父母兄姐人脈廣泛的學生；即將入學的新生中，耶魯大學畢業生後代占14%。
許多大學官員主張，傳統生偏好只是招生選拔過程的一小部分。但此舉其實有助大學管理入學率並預測學費收入；校友子女更可能在被校方錄取後決定入學；此外，捐款也是一個考量。
最近提出法案要求禁止紐約州採取傳承生偏好的州參議員古納德斯(Andrew Gounardes)指出，「許多精英和特許學校認為，他們必須使用傳承生偏好作為校友籌款機制。」他的法案遭紐約州私校組織「獨立學院和大學委員會」反對；該組織成員包括哥倫比亞大學、康乃爾大學和柯蓋德大學(Colgate University)等名校。
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