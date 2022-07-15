密西根大學205年首位來亞裔校長 他是華裔女婿 愛用IG與學生溝通

小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

密西根大學董事會13日投票通過聘請小野三太(Santa J. Ono)出任密西根大學第15任校長，小野三太也成為密大1817年建校205年來，首位亞裔校長，將於10月13日上任。

密西根大學14任校長施立索(Mark Schlissel)今年初因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除後，密大一直在尋覓合適人選接任校長職務。

59歲的小野是日裔移民後裔，擁有美國與加拿大 國籍；本身是生物醫學 教授的小野自2016年擔任加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)校長兼副校監，之前他當過辛辛那提大學(UC)校長，也曾任喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)資深副教務長和代理教務長。

小野三太出生在溫哥華，在賓州和馬里蘭州長大，1984年獲得芝加哥大學生物科學學士學位，1991年獲得加拿大蒙特利爾麥吉爾大學實驗醫學博士學位。他曾在約翰霍普金斯大學、哈佛大學和倫敦大學學院任教。在辛辛那提大學服務期間，他還擔任辛辛那提兒童醫院醫學中心的兒科教授。

密大與小野三太簽訂了五年合約，基本薪酬為97萬5000元。

小野三太的妻子為華裔 葉溫蒂(Wendy Yip，音譯)，她的父親是有加拿大「光纖之父」美譽的已故華裔科學家葉嘉林(Gar Lam Yip)，母親是加拿大蒙特利爾的兒科醫師陳敏娜(Alice Chan-Yip)，小野三太是在加拿大麥吉爾大學(McGill University)攻讀博士學位時認識葉溫蒂，夫妻育有兩名女兒。

密大是美國首屈一指的公立大學之一，今年秋季學期該校收到了創紀錄的8萬4000份入學申請。 59歲的小野三太將在該所大學校園充滿爭議和困難的時期掌舵，密大目前除了關於施立索被解雇的爭議外，還不得不面對冠狀病毒大流行及分裂的文化問題，還有因性騷擾指控而被開除的教務長以及涉及校醫性虐待學生運動員醜聞，密大之前為校醫事件同意支付4億9000萬元作為賠償。

小野常用推特，也是任職學校的啦啦隊隊長。他在辛辛那提大學時，會在足球賽拋出短上衣，並突然出現幫新生搬宿舍，帶給學生驚喜；他也會用推特更新校園大小事務信息，包括大學排名或是橄欖球比賽得分等。

小野表示，他是很早就支持社群媒體的校長之一，「如果你想和學生互動，就用學生用的Instagram，現在還有TikTok，但我還沒勇氣用」。