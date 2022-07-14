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印第安納州父攜3幼子釣魚失蹤 人車陳屍池塘

編譯周芳苑／綜合13日電
12日晚從池塘中打撈上來的汽車，符合穆爾曼駕駛的汽車特徵。(美聯社)
12日晚從池塘中打撈上來的汽車，符合穆爾曼駕駛的汽車特徵。(美聯社)

印第安納州警方13日表示，一名男子和他三個幼齡孩子上周出門釣魚失踪後，屍體和一輛沉沒於釣魚的池塘底的車輛被發現。

屍體12日晚上被發現，經馬里恩郡(Marion County)法醫辦公室確認，死者是27歲的父親穆爾曼(Kyle Moorman)和他年僅一歲、兩歲和五歲的三個孩子，死亡原因尚待確定。

這一家人本月6日聲稱外出釣魚後失踪；警方表示，12日晚上接獲報案稱水中有一人死亡後隨即前往池塘，發現男子的屍體，潛水隊之後又發現一輛載有三名兒童屍體的車輛。

穆爾曼家人和朋友懸賞1萬元尋求任何可查出這起死亡事件原因的相關訊息；他們已搜查池塘和周邊地區好幾天，據當地媒體The Indianapolis Star報導，一架私人直升機和一艘私人船船舶12日也動員搜查。

穆爾曼的姐姐瑪麗亞·穆爾曼(Mariah Moorman)說，她弟弟電話最後在池塘附近被偵測到位置是7日凌晨12點40 分左右，就在他被人看見之後幾個小時；她說她弟弟經常夜釣。

穆爾曼母親的親戚繆斯(William Muse)12日表示，他和其他家庭成員對調查人員未盡快搜索池塘很不滿。

印第安納州男子穆爾曼和他三個幼齡孩子上週失踪後，他們的屍體與一輛淹沒車輛在前往釣...
印第安納州男子穆爾曼和他三個幼齡孩子上週失踪後，他們的屍體與一輛淹沒車輛在前往釣魚的池塘中被發現。圖為熱心人士12日白天在穆爾曼愛釣魚的池塘搜尋。(美聯社)

釣魚 印第安納州

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