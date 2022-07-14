南卡律師家族繼承人 梅道官司再一樁 警擬告謀殺妻兒

南卡羅來納州著名律師事務所繼承人梅道(左)的一名律師表示，警方打算本周起訴梅道謀殺52歲的妻子和22歲的兒子。梅道早已面臨一連串詐騙和偷竊指控。(美聯社)

紐約時報報導，南卡羅來納州 著名律師事務所繼承人梅道(Alex Murdaugh)的律師12日表示，南卡州大陪審團計畫本周要以謀殺其52歲妻子梅姬(Maggie Murdaugh)和22歲兒子保羅(Paul Murdaugh)的罪名起訴梅道。

梅道早已面臨一連串詐騙 和偷竊指控，導致他在2021年9月遭捕與後續遭接連起訴，但此前無人因梅道妻兒喪命，而遭正式指控，這兩人在該家族愛倫頓(Islandton)鄉村打獵屋外遭致命槍擊。

梅道的律師之一葛里芬(Jim Griffin)表示，南卡州警調查人員通知梅道親屬，治安單位警方打算本周對梅道正提出謀殺起訴；南卡執法廳負責此案，其發言人並未證實葛里芬的說法。

54歲的梅道是南卡州律師世家的第四代，其父、祖父和曾祖父都是南卡州羅康翠地區(Lowcountry region)頂尖檢察官 。

梅道2021年6月7日晚間致電911，語帶悲傷告訴接線員，他返家後發現妻兒屍體橫躺在偏遠郊區屋外的狗籠附近；在梅道妻兒喪命後，梅道的人生也出現天翻地覆的變化。

梅道家族成立的法律事務所報警，稱梅道挪用公款並將其解職；警察表示，梅道還和其一遠親捏造荒謬計畫，他要求其遠親史密斯(Curtis Edward Smith)在荒郊野外開槍射他，史密斯開槍並未射中梅道，梅道之後被控詐騙，史密斯則被控協助自殺等罪名。

檢察官今年6月對梅道和史密斯提告，指控兩人過去多年來，透過止痛藥發放網絡洗錢數百萬元。

梅道也被控竊取客戶、管家的家人等數百萬元；梅道家中的管家薩特菲爾德(Gloria Satterfield)2018年某天早上在梅道家中樓梯失足跌倒後過世；梅道6月坦承，他侵吞和解金，並積欠薩特菲爾德家屬430萬元。

梅道第一次被逮補後曾被短暫釋放，後來又因管家一家的和解相關指控重返獄中。

南卡州高等法院12日下令，梅道因薩特菲爾德家族竊案，而遭剝奪律師資格。