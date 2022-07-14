我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

吳弭市長任命非裔接波士頓警局長 考克斯曾被同事誤認是槍嫌遭毆

編譯孫梁╱綜合13日電
波士頓市長吳弭(左)13日宣布，25年前被同事誤以為是槍擊兇嫌而遭到警察痛毆的前波士頓非裔警員考克斯(右)，下月將出任市警局長。(美聯社)
波士頓市長吳弭(左)13日宣布，25年前被同事誤以為是槍擊兇嫌而遭到警察痛毆的前波士頓非裔警員考克斯(右)，下月將出任市警局長。(美聯社)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)13日宣布，25年前被同事誤以為是槍擊兇嫌而遭到警察痛毆的前波士頓非裔警員考克斯(Michael Cox)，下月將出任市警局長。

57歲的考克斯現任密西根州安娜堡市(Ann Arbor)的警察局長，如今返回家鄉，主掌他曾提出民權控告的市警局。

考克斯為被提名感到激動，在與記者交談中為聲音顫抖而道歉，他保證要讓警員在保護社區的工作中，感受到市民的支持，並且致力於市警局的多元化。

考克斯2019年擔任安娜堡市警局長前，在波士頓警局工作了30年，他29歲時被打成重傷，為討回公道而奮爭多年。

考克斯1995年1月在一個幫派臥底期間，警方接到爆發槍案的電話。身穿便衣的考克斯發現嫌疑人後開始追捕，在嫌疑人翻越圍牆將被抓住之際，考克斯從後面被重擊，被一群警員拳打腳踢，頭部受傷，腎臟受損。

波士頓環球報記者李爾(Dick Lehr)還針對考克斯的遭遇寫了一本書：「圍牆：警局掩飾下的波士頓種族鴻溝」(The Fence: A Police Cover-Up Along Boston's Racial Divide)；考克斯對李爾說：「發生在我身上的事令人羞恥。沒有理由這樣對待任何人，我是警察他們還這樣對我，難道不會這樣對待其他人嗎？」

考克斯說，他被毆打的事件爆光後，面臨要他閉嘴的壓力，一些同事試圖掩蓋真相，警方的驗傷報告竟說，他是踩到冰上摔倒，致使頭部受傷。

受到不公待遇後，考克斯沒有離開他喜愛的工作；他13日說：「1995年以來，我的重點就是保證波士頓警局及其執法水平的提高，保證我們有一個確保此類事件不會再度發生的機制。」

吳弭表示，她親自與安娜堡市長談話，以了解考克斯的表現，結果證實他是個正直的領導者，「我們很高興讓經驗豐富、睿智和熟悉波士頓的領導人回來擔任市警局長」。

波士頓 警察 吳弭

上一則

Uber司機性侵頻傳 舊金山550女乘客集體提告索賠

下一則

華美混血女演員扮「灰姑娘」 挑戰音樂劇「拜訪森林」

延伸閱讀

拿非裔圖像當槍靶 密西根州警長道歉

拿非裔圖像當槍靶 密西根州警長道歉
Meta工程師 將減招三成

Meta工程師 將減招三成
送披薩途中停車救助傷者 司機遭槍殺

送披薩途中停車救助傷者 司機遭槍殺
因應衰退環境 Meta工程師徵才大砍至少3成

因應衰退環境 Meta工程師徵才大砍至少3成

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

2022-07-12 07:38
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2022-07-07 00:37
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

2022-07-09 10:58

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3