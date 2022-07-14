吳弭市長任命非裔接波士頓警局長 考克斯曾被同事誤認是槍嫌遭毆

波士頓市長吳弭(左)13日宣布，25年前被同事誤以為是槍擊兇嫌而遭到警察痛毆的前波士頓非裔警員考克斯(右)，下月將出任市警局長。(美聯社)

波士頓 市長吳弭 (Michelle Wu)13日宣布，25年前被同事誤以為是槍擊兇嫌而遭到警察 痛毆的前波士頓非裔警員考克斯(Michael Cox)，下月將出任市警局長。

57歲的考克斯現任密西根州安娜堡市(Ann Arbor)的警察局長，如今返回家鄉，主掌他曾提出民權控告的市警局。

考克斯為被提名感到激動，在與記者交談中為聲音顫抖而道歉，他保證要讓警員在保護社區的工作中，感受到市民的支持，並且致力於市警局的多元化。

考克斯2019年擔任安娜堡市警局長前，在波士頓警局工作了30年，他29歲時被打成重傷，為討回公道而奮爭多年。

考克斯1995年1月在一個幫派臥底期間，警方接到爆發槍案的電話。身穿便衣的考克斯發現嫌疑人後開始追捕，在嫌疑人翻越圍牆將被抓住之際，考克斯從後面被重擊，被一群警員拳打腳踢，頭部受傷，腎臟受損。

波士頓環球報記者李爾(Dick Lehr)還針對考克斯的遭遇寫了一本書：「圍牆：警局掩飾下的波士頓種族鴻溝」(The Fence: A Police Cover-Up Along Boston's Racial Divide)；考克斯對李爾說：「發生在我身上的事令人羞恥。沒有理由這樣對待任何人，我是警察他們還這樣對我，難道不會這樣對待其他人嗎？」

考克斯說，他被毆打的事件爆光後，面臨要他閉嘴的壓力，一些同事試圖掩蓋真相，警方的驗傷報告竟說，他是踩到冰上摔倒，致使頭部受傷。

受到不公待遇後，考克斯沒有離開他喜愛的工作；他13日說：「1995年以來，我的重點就是保證波士頓警局及其執法水平的提高，保證我們有一個確保此類事件不會再度發生的機制。」

吳弭表示，她親自與安娜堡市長談話，以了解考克斯的表現，結果證實他是個正直的領導者，「我們很高興讓經驗豐富、睿智和熟悉波士頓的領導人回來擔任市警局長」。