賣老鷹樂隊「加州旅館」手稿 涉非法取得 檢起訴三男

搖滾樂收藏品交易商柯辛斯基(右)與另外兩名男子印希阿爾狄(中)和霍洛維茲(左),涉嫌以非法手段取得並企圖販賣1970年代經典搖滾樂團「老鷹樂隊」熱門單曲「加州旅館」等作品的歌詞手稿而遭到起訴。圖為三名被告12日過堂。(美聯社)

一名搖滾樂收藏品交易商與另外兩名男子,涉嫌以非法手段取得並企圖販賣1970年代經典搖滾樂團「老鷹樂隊」(Eagles)熱門單曲「加州 旅館」(Hotel California)等作品的歌詞手稿,遭紐約曼哈頓 地區檢察官 起訴。

檢方指出,對於歌詞手稿如何取得,三人小組對收藏品拍賣商及買主說謊,還要求提供手稿的人必須口徑一致。根據檢方調查,「老鷹樂隊」創始成員、主唱唐亨利(Don Henley)設法取回這批物品時,遭到三人小組阻撓。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)12日指出,三名嫌犯對於歌詞手稿如何取得捏造說詞,聲稱具有資料所有權,企圖轉賣牟利。

搖滾樂收藏品交易商柯辛斯基(Edward Kosinski)與另外兩名被告霍洛維茲(Glenn Horowitz)、印希阿爾狄(Craig Inciardi)均透過辯護律師提出無罪抗辯。辯護律師艾普斯(Antonia Apps)發表聲明指出:「檢察官辦公室指控的犯罪情事根本不存在,受人敬重的專業人士聲譽因此遭受不公損害。」聲明中表示,辯護律師團一定會盡力證明三人的清白。

艾普斯表示,檢方經過長達六年調查,結果在起訴書中並沒有列舉任何事實證據,足以證明被告犯罪。

柯辛斯基等人持有的資料裡,包括唐亨利手寫的「加州旅館」歌詞與曲譜,還有「老鷹樂隊」暢銷專輯「快線生活」(Life in the Fast Lane)、「街頭頑童」(New Kid In Town)當中的其他歌曲手稿。根據檢方估計,這批手稿合計市值超過100萬元。

長期擔任「老鷹樂隊」經紀人的艾索夫(Irving Azoff)說,這批手寫資料堪稱「音樂史上無法取代的物件」,資料內容有著唐亨利橫跨半世紀音樂生涯的創作心血。