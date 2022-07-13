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車上冰雪24小時內必須清除「克莉絲汀法」推動16年 賓州終過關

編譯周芳苑／綜合報導
賓州參議會一致通過法案， 規定駕駛人在風暴結束24小時內清除車身積雪和結冰，以免冰雪落下，砸到其他車輛造成意外。(Getty Images)
賓州參議會一致通過法案， 規定駕駛人在風暴結束24小時內清除車身積雪和結冰，以免冰雪落下，砸到其他車輛造成意外。(Getty Images)

2005年聖誕節晚上，蘭伯特(Frank Lambert)眼睜睜看著行駛卡車掉落的冰塊砸碎他所乘坐車輛的擋風玻璃，導致結婚30年的妻子身亡；16年後，賓州參議會終於通過法案， 規定駕駛在風暴結束24小時內必須清除車身上的積雪和冰，並授權警察攔下積有冰雪的危險車輛。

這項由北安普頓郡(Northampton County)民主黨參議員麗莎‧博斯科拉(Lisa Boscola)擬訂的法案交給州長沃爾夫(Tom Wolf)簽署。

該法案規定，卡車司機和其他駕駛必須在「雪或冰停止24小時內」清除引擎蓋、行李箱和車頂等區域的積雪或冰，某些特殊情況例外；警察若認為積雪或結冰可能對人或財產構成危險，可將車輛攔下。

博斯科拉是參議會老將，早在2005年悲劇發生後不久就推動立法。

16年前不幸身亡的蘭伯特太太名字是克莉絲汀(Christine Lambert)，博斯科拉說，「克莉絲汀法」是對這位不幸婦女及其家人的慰藉。蘭伯特現年已74歲，他說這是漫長的戰鬥。

該法案規定，每次違規罰款50元 ，如果雪或冰從行駛車輛掉落並撞擊他車或行人造成死亡或嚴重傷害，罰款200至 1500元。

事發當時，蘭伯特夫婦和兒子在車上，由克莉絲汀駕車，打算前往她父母親家聚餐，行駛在209號公路時，大塊落冰從反方向行駛的拖車上掉落，砸在他們的擋風玻璃上，讓他們無從躲避。

蘭伯特太太從事放射治療工作，在聖盧克醫院服務17 年。

悲傷之餘，這一家人持續看到路上車輛積滿冰雪。蘭伯特父子多年來與博斯科拉合作，多次與交通官員或議員交談爭取法案通過。

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