說好的收購？馬斯克「放鳥」不買推特的訴訟風波

先前轟動國際的馬斯克收購推特案，結果卻因為馬斯克決定收手停止而又掀起風波。（Getty Images）

「愛淡了夢遠了，說好的幸福呢？」先前轟動國際的馬斯克 （Elon Musk）收購推特 （Twitter）案，結果卻因為馬斯克決定收手停止而又掀起風波。

推特正式提告違約：

推特在7月12日正式提告馬斯克違約，要求他完成雙方早在4月達成的440億收購協議。原先，馬斯克承諾將以每股54.20美元價格收購推特，並在向推特董事會說明時，表示自己認為推特無法履行「言論自由」的社會責任，因此「必須成為一個私人公司」；但7月8日馬斯克變卦宣布退出交易，推特董事會隨即準備提起訴訟。

推特嚴厲指控馬斯克的惡意行為已經對推特造成「無法彌補的傷害」及重挫股價 ，「馬斯克顯然相信他與受德拉瓦州（推特公司註冊地）法律約束的其他人不同，可以任意改變主意、背棄公司、破壞其營運和股東價值，然後一走了之。」

在雙方4月簽署的收購協議中，馬斯克及推特同意若交易失敗，須對此負責的一方必須支付另一方10億美元的「分手費」，不過推特打算迫使馬斯克執行協議，完成440億美元收購。

馬斯克宣稱「重大不利事項」：

馬斯克宣布終止收購的因由是，推特存在太多假帳號、機器人帳號，而推特在面臨馬斯克要求揭露這些假帳號資訊時，卻拒絕回應、或是給出「不實和誤導性陳述」，馬斯克將之視為對收購案的「重大不利事項」——推特自身的監理文件顯示，其平台上約有5%的假帳號，但馬斯克認為實際數字應該更高；此外馬斯克聲稱推特解雇兩名高階主管及三分之一的人資團隊，違反彼此的收購協議。

推特對此的回應則是強調，考量「馬斯克可能另創平台與推特競爭」，表示自身之所以未按照馬斯克要求，向他提供更多假帳號的數據，是因擔心他在握有推特的「高度敏感訊息」後，毀棄收購案、自行成立競爭平台，以致推特的利益受到損害。而對於馬斯克說的假帳號問題，推特官方認為「只是藉口」。

此外推特認為馬斯克退出收購案的真正原因，是股價波動損及馬斯克個人利益——在4月底推特董事會同意收購案時，推特的股價超過每股50美元，但其後股價一路下挫，至7月12日推特正式提告，股價已跌到每股34.06美元，同時馬斯克最大的財富支柱特斯拉的股價也雪崩，公司價值相較2021年11月的高峰，至今暴跌超過1000億美元，因此馬斯克才想退出交易。

4月底推特董事會同意收購案時，Twitter的股價超過每股50美元，但其後股價一路下挫。（路透）

推特會告贏馬斯克嗎？

包括美聯社、路透社、BBC等外媒普遍認為訴訟對推特有利，推特彙整了大量可信證據及論點，包括蒐集馬斯克在推特上嘲諷高層的推文，以此控訴馬斯克違反「不貶低義務」，以及任意擱置交易、不完成承諾的融資義務等。波士頓學院法律教授奎因（Brian Quinn）就指出，推特將收購案生變歸咎於馬斯克反悔，這個論點對推特極為有利。

但恐怕官司還有得打——過去各種收購案中買家臨陣後悔終止交易的情況，並非沒有前例。但鮮少有買家還被迫要求完成收購的情形，推特能否強制讓失去購買意願的馬斯克「回心轉意」？留待日後訴訟的進展才能知曉，但對於公司買主動向和前景不明的推特而言，已陷入夜長夢多的尷尬局面。