亞利桑納州法賦胎兒「人格」聯邦法官阻止實行

亞利桑納州聯邦法官暫時阻止該州認定未出生的胎兒具備「人格」的法律生效。圖為反對墮胎者高舉「墮胎是謀殺」的標語牌。(美聯社)

亞利桑納州 聯邦法官11日宣布暫時阻止州法認定未出生的胎兒具備「人格」(personhood)的法律生效。

國會山莊報(The Hill)報導，地方法院法官雷伊斯(Douglas Rayes)在裁決書中寫道，亞州的法律模糊且剝奪原告的正當程序權利。

雷伊斯寫道，支持州法的被告未能展現該政策無法造成傷害，因為墮胎 的影響不明；他寫道，「若一項法律的適用性如此模糊，以至於普通智商的人無法事前弄懂如何遵循，那麼這項法律就是違憲且模糊」。

雷伊斯指出，若經由墮胎而認定扼殺未出生的人構成謀殺，「不精確的後果廣泛且嚴重」。

墮胎權社運人士力抗州法，稱11日的裁決勝利。

亞州全國猶太 婦女協會(National Council of Jewish Women)主席西維亞·塔馬金(Civia Tamarkin)說：「人格法是懲罰孕婦的廣泛潛在法源依據，該法允許各州監督並規範其行為。」

塔馬金在聲明中表示，「根據該法，女性因為流產、死胎而被關押，或被迫接受法院下令的剖腹產，我們決定挺身對抗，這些法律賦予發育中的胎兒憲法權利，卻剝奪孕育胎兒母體的權利。」

亞州去年通過法律，認定未出生胎兒自受孕起便具備人類的「所有權力、權利和豁免權」，禁止任何孕婦因為胚胎的性別、種族或基因缺陷而墮胎。

這項州法通過後，立刻招致訴訟。地方法院去年9月發布部分臨時禁制令，阻止其生效；聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，亞州恢復審理此案。

被告提出新動議，地方法院也被告知重新考量羅案遭推翻的情況，但雷伊斯11日表示，人格法空泛，適用其他法律的規定不明確，因為這項法律「絕無或多少」定義未出生胎兒為人。

雷伊斯指出， 最高法院裁決後，亞州禁止懷孕15周後墮胎的法律生效。

即便這些法律仍允許部分墮胎，但根據人格法，尚不清楚未保護母體性命而執行的墮胎能否適用，因為這可能被視為謀殺。