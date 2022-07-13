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ICE：被羈押移民婦女仍有權墮胎

編譯周芳苑／綜合12日電

美國公民及移民服務局(USCIS)官員內部備忘錄顯示，被拘留婦女有權墮胎，萬一身處墮胎非法州，應轉移到可合法墮胎的地方接受服務。

華爾街日報報導，該備忘錄是美國移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)代局長強生(Tae Johnson) 寫給負責執法事務的普萊斯(Corey Price)，引述最高法院最近終止聯邦墮胎權的決定。

根據ICE規章，萬一發生強姦、亂倫或當母親生命受威脅等情況，ICE會讓監管下的移民接受墮胎。

一位熟悉備忘錄的官員稱，可能本周稍晚發送，將使得ICE成為第一個強化聯邦監管下生殖權的執法機構。ICE負責拘留在美國違反移民法的非法移民，許多人正申請庇護。

該官員又說，備忘錄目的之一是預防與共和黨州衝突；ICE在這些州有許多監獄，而且墮胎禁令已生效。

許多 ICE 拘留中心用當地和縣監獄空間，靠當地包商管理、轉移被拘留移民；當地監獄或包商受限制性州法約束時，ICE指令將凌駕州法。

目前尚不清楚新政策將影響多少被拘留移民。

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