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美軍出動無人機 在敘利亞襲殺IS派系領袖

編譯孫梁／綜合12日電
五角大廈12日宣布，美軍在敘利亞使用無人機，獵殺伊斯蘭國一個派系的重要領袖艾阿加。圖為為美國支持的「敘利亞民主軍」士兵在敘國城市哈塞克搜捕伊斯蘭國分子。(美聯社)
五角大廈12日宣布，美軍在敘利亞使用無人機，獵殺伊斯蘭國一個派系的重要領袖艾阿加。圖為為美國支持的「敘利亞民主軍」士兵在敘國城市哈塞克搜捕伊斯蘭國分子。(美聯社)

五角大廈12日宣布，美軍在敘利亞出動無人機襲擊，獵殺了伊斯蘭國(IS)一個派系的重要領袖艾阿加(Maher al-Agal)。

美軍中央司令部發布新聞稿證實艾阿加12日被擊殺，另一個姓名不詳的高級官員受重傷；國防部表示，美軍的無人機對敘利亞西北部的金達里斯鎮(Jindaris)外圍地區發動了攻擊，位於土耳其邊界附近，攻擊沒有造成平民傷亡，但這一說法尚未立即得到證實。

拜登總統聲明說，無人機攻擊消滅了一名重要恐怖分子，極大降低了IS在該地區的策劃、動員和發動恐怖活動的能力。與美軍今年2月消滅IS總頭目艾古萊希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)的行動一樣，此次襲擊是向威脅美國國土安全與全球利益的所有恐怖分子發出強有力訊號。

美軍特種部隊2月突襲艾古萊希的藏身巢穴，追殺中他引爆炸彈，與家人一起喪命。

IS在鼎盛時期控制了從敘利亞到伊拉克逾4萬平方哩土地，統治人口逾800萬。華盛頓的無黨派智庫卡內基國際和平基金(Carnegie Endowment for International Peace)說，IS控制的領土國家已在2019年崩潰，其領導人轉而採用游擊戰術，並在組織上完成重組

多年來，與凱達組織有聯繫的武裝分子一直是美國領導的聯軍的攻擊目標，一架美軍無人機上月發動襲擊，炸死艾丁派系(Horas al-Din)的領袖艾葉梅尼(Abu Hamzah al Yemeni)。

美軍中央司令部說，暴力極端組織持續對美國構成威脅，凱達組織的下屬組織已將叛軍控制的敘利亞西北部地區當做安全避風港。

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