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墨西哥盼美國接納更多難民 砸15億提升邊境管理效率

記者張聲肇／綜合報導
墨西哥總統歐布拉多(左)12日訪白宮，與拜登總統會談。(美聯社)
墨西哥總統歐布拉多(左)12日訪白宮，與拜登總統會談。(美聯社)

墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)12日表示，墨國願意投入15億元，提升邊境管理效率，希望美國發出更多工作簽證、接納更多難民；兩國承諾合作在墨國與瓜地馬拉邊境打擊人口走私犯罪。

歐布拉多和拜登總統12日在華府會面，達成包括上述多項協議；拜登稱讚墨國投入巨資，以「智慧型」科技管理邊境事務，比川普築高牆擋人潮還要墨國付費的做法高明。

消息來源說，歐布拉多開場白超過半個小時，從美國人穿越國境到墨國加油，因為油價較低，到羅斯福時代的新政，話題廣泛，最後還損了美國保守派政客一頓，結論是：美墨邊境的現狀非改不可。

他說，上個月53名偷渡客慘死在德州貨櫃車裡的事例，顯示邊境管理重要，加上通膨苦民，「兩國應加緊合作，互相幫忙」。

儘管他過去不吝於批評美國，這次還是贏得拜登的好感。拜登說，「我們把墨西哥當作對等的夥伴。閣下與本人有強大的、具生產力的關係，我甚至可以說是夥伴關係。」

上個月在洛杉磯舉辦的美洲峰會，拜登不聽歐布拉多建議，拒絕邀請古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉領導人參加，墨國總統拒不出席以表抗議，還批評美國花錢幫烏克蘭對抗蘇俄的軍事費用，遠超過經援中南美國家的總額。

雙方達成的協議還包括現代化管理兩國邊界、合作查緝芬太尼等違禁藥品走私、促進乾淨能源業發展等。

美墨邊境 拜登 墨西哥

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