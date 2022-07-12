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「安全超車法」上路 宣導教材僅1份 官方編這麼多預算

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州「安全超車法」上路至今已有三個月，然而許多駕駛仍不清楚新法相關規定。圖為「安全超車法」宣導廣告。(取材自推特)
新澤西州「安全超車法」上路至今已有三個月，然而許多駕駛仍不清楚新法相關規定。圖為「安全超車法」宣導廣告。(取材自推特)

新澤西州「安全超車法」(Safe Passing Law)上路至今已三個月，州政府還編列了約7萬8000元的預算供非營利組織開發針對用路人的政令宣導材料，然而這些「安全超車教材」開發進度頗為緩慢，許多駕駛仍不清楚新法相關規定。

根據安全超車法，駕駛需「遵守所有現行禁止超車、禁止超速」的相關法律，並只能在有其他車道的情況下超車，如果沒有足夠的超車空間，司機必須減速至時速25哩並準備停車，直到駕駛人判斷可以在不會危及其他用路人安全時方許超車。

若因超車造成人身傷害，肇事司機最高可罰500元並登記違規點數兩點；即便沒有人受傷，也須繳納100元罰款。

今年3月本法甫上路之際，媒體發現運輸廳的官網上沒有任何關於教材或活動消息的連結；交通廳官網在5月改版後，確實新增了教材連結，多數警察局也表示會在網站上刊登教材相關資訊，讓更多用路人獲取資源；然而所謂的「安全超車教材」只有一份來自「新澤西單車暨步行聯盟」(Bike and Walk Coalition)提供的資訊，令人不禁懷疑「一份」非營利組織製作的文宣，何以需要7萬多元的預算。

新澤西單車暨步行聯盟主席黛布拉‧卡根(Debra Kagan)解釋指出：「我們正在與包含北澤西交通計畫局(North Jersey Transportation Planning Authority)的智能街道安全計畫組、全美汽車協會(AAA)、新澤西捷運局(NJ Transit)和臉書合作，盡可能擴大觸及面，全面提升用路人安全駕駛的意識。」

新澤西州 預算 警察

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