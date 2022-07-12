「9座州際大橋 我要收過橋費」州長一意孤行 胎死腹中

賓州法院於6月30日裁決，賓州州長沃爾夫擬對至多九座州際公路橋梁收取過路費，其相關程序有瑕疵，不應該繼續推行。圖為包括在收費計畫中、位於95號州際公路的「吉拉德點大橋」。(美聯社)

賓州 法院日前裁決，州長沃爾夫(Tom Wolf)擬對至多九座州際公路橋梁收取過路費，其相關程序有瑕疵，不應該繼續推行；由於沃爾夫的任期將在年底前結束，故此裁決預告著橋梁收費計畫極高機率將胎死腹中。

賓州交通廳2020年向公私營機構交通合作委員會(Public-Private Transportation Partnership Board)表示，希望委員會許可州政府向特定橋梁徵收過路費，當時委員會要求交通廳具體提出欲收費的橋梁是哪幾座。

但是賓州交通廳並沒有向委員會提出是哪幾座橋梁，這讓九座州際公路橋梁將收過路費的消息公布後，匹茲堡近郊會受此政策影響的市鎮發起訴訟，指控州政府在此政策構想的後期階段，違反法定程序，故向法院請求終止。

九座欲徵收過路費的橋梁位於78、79、80、81、83、95號州際公路上，涵蓋亞利堅尼(Allegheny County)、伯克(Berks County)、卡爾邦(Carbon county)、克里昂(Clarion County)、道芬(Dauphin County)、傑弗遜(Jefferson County)、路澤恩(Luzerne County)、費城 (Philadelphia County)、薩斯奎漢納(Susquehanna County)等郡。

法院的裁決認同市鎮當局的指控，稱州政府逕行做出此決定，讓市鎮沒有機會在州政府的政策得到委員會批准前，能夠參與其中。

不確定賓州州政府是否將提出上訴，不過，沃爾夫的第二任賓州州長任期將在年底結束，而在今年11月的賓州州長選舉中，所有可能脫穎而出的候選人均不支持收取橋梁過路費，代表此政策非常高的機率將胎死腹中。