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「瞥見」宇宙135億年歷史 韋伯太空望遠鏡 首張全彩照片公布

編譯陳韻涵／綜合11日電
韋伯望遠鏡傳回來的影像，顯示星系團SMACS 0723。(美聯社)
韋伯望遠鏡傳回來的影像，顯示星系團SMACS 0723。(美聯社)

拜登總統11日公布韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)首張全彩照片，國家航空暨太空總署(NASA)形容這張照片讓人「瞥見」宇宙135億年的歷史。

拜登總統(左下)在白宮聽取太空總署官員的簡報。(美聯社)
拜登總統(左下)在白宮聽取太空總署官員的簡報。(美聯社)

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示，這張照片由造價100億元的紅外線太空望遠鏡所拍攝，展現「宇宙的一小部分」，「你們看到的是有些星系，在光線被彎曲的其他星系周圍閃耀」。

NASA科學家12日會再公布韋伯望遠鏡的其他數據和照片，未來幾個月也會陸續公開更多影像。

韋伯望遠鏡1996年開始規畫，承襲已退役的前身哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)探索太陽系形成奧祕，收集1億年前歷經大爆炸(Big Bang)後誕生之最早星系的數據和資料。

許多科學家克服重重挑戰才成功部署韋伯望遠鏡，它是NASA、歐洲太空總署(ESA)與加拿大太空總署(CSA)迄今最複雜的任務之一；超過1萬人曾經手韋伯計畫，部分人的職業生涯甚至全都與韋伯相關。

韋伯望遠鏡被設計來觀察太空中遙遠的星系，讓科學家得以觀察恆星如何誕生，探測太陽系外行星的大氣，尋找臭氧、水或二氧化碳的跡象。

韋伯望遠鏡2004年開始打造，但國會於2011年幾乎取消此計畫，經過多年延宕和經費超支，韋伯終於在去年12月25日發射升空，今年1月底到達目的地「第二拉格朗日點」(the second sun-Earth Lagrange point)並啟動各項設備。

韋伯望遠鏡5月曾遭質量通常小於1公克的「微流星體」(micrometeoroid)撞擊，NASA表示，韋伯的設計得以承受這類衝擊，不影響其收集數據的能力。

韋伯太空望遠鏡 韋伯望遠鏡 NASA

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