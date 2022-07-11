密西根州亞培廠 恢復生產嬰兒配方奶

亞培公司宣布，該公司密西根州工廠已恢復生產，嬰兒配方奶的供應有望逐漸恢復正常。(Getty Images)

亞培公司(Abbott)發言人10日宣布，位於密西根州斯特吉斯鎮(Sturgis)的亞培廠已開始恢復生產嬰兒奶粉。

該廠今年2月因為污染而關閉導致全國出現奶粉短缺，6月中旬恢復生產剛兩周，工廠又因受到嚴重風暴和洪災的破壞而停產，以加強消毒和保證品質安全。

公司發言人說，斯特吉斯奶粉廠7月1日重新復產後，有嚴重食物過敏 和消化問題的嬰兒使用的EleCare特殊奶粉也恢復了生產，公司還將盡快恢復Similac嬰兒奶粉的生產。

亞培公司2月召回Similac等多個主要品牌的奶粉，加劇了疫情期間因為供應鏈 中斷和庫存不足造成的奶粉短缺，尤其是食物過敏、消化道疾病和代謝紊亂的嬰幼兒所需要的特殊奶粉。

拜登政府採取了緩解奶粉短缺的緊急措施，包括放寬對外國奶粉的進口規定、從歐洲空運奶粉和援引聯邦緊急法以促使國內優先生產。

美國90%的奶粉為亞培等四家公司生產，亞培發言人沒有說明斯特吉斯工廠的嬰兒奶粉在全國供應量占多少。該廠生產的奶粉在被發現含有四種細菌並導致兩個嬰兒死亡後，聯邦食品暨葯品管理局(FDA )2月展開調查，工廠被迫關閉。但亞培公司表示，感染的細菌屬於不同的病株，與其產品沒有直接關係。

但FDA檢查人員發現斯特吉斯奶粉廠存在一系列違規問題，包括細菌污染、屋頂漏水和安全措施鬆懈。

FDA日前宣布，為了緩解美國的奶粉短缺，將為向美國提供奶粉的外國廠家提供協助，以保證他們獲得在美國市場銷售的長期授權，同時也為美國消費者提供更多選擇。FDA局長卡利夫(Robert Califf)說，斯特吉斯奶粉廠的關閉以及不可預測的天氣災害，表明供應鏈非常脆弱。