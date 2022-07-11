保障墮胎權 拜登擬頒公衛緊急狀態 白宮幕稱將遇訴訟戰

拜登總統說，他考慮宣布國家進入公共衛生緊急狀態，以便釋出聯邦資源，讓婦女取得墮胎管道。(Getty Images)

拜登 總統10日表示，正在考慮頒布國家進入公衛緊急狀態，以便釋出聯邦資源，讓婦女取得墮胎 管道，即便白宮 表示，這項舉措似乎不算「很優選項」。

美聯社報導，最高法院6月判決推翻憲法保護墮胎權前例，激怒挺墮胎權的民眾，在全國都發生示威活動，對此拜登另釋出訊息，「繼續抗議下去、繼續表明觀點，這件事至關重要。」

全國有20幾個州完全禁止墮胎，或對墮胎設下嚴格限制；對此拜登表示，自己並無權力要求那些州允許墮胎。他在德拉瓦州自家附近海灘騎自行車健身時說，他沒有權限要求國家恢復「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)保護墮胎權的判例。

拜登指出，或許得由國會立法，明定墮胎權利；選民必須選出更多支持墮胎權的國會議員，未來由國會通過墮胎權利法，機會較大。

拜登表示，最高院判決後，政府打算做很多事以保護女性權利，包括宣布公衛緊急狀態，釋出聯邦資源；墮胎維權人士支持並推動此舉，但白宮宮員質疑這麼做的合法性及效力，認為幾乎肯定會遇到興訟挑戰。

拜登表示，他已要求官員們「仔細研究他是否有權限那麼做，若是實施又會帶來什麼影響。」

白宮「性別政策委員會」主任簡‧克萊恩(Jen Klein)8日指出，拜登的想法似乎不算很棒選項。

克萊恩指出，仔細檢查公衛緊急狀態之後有兩項發現，首先在實施該狀態釋出的資源不算太多，目前公衛緊急基金裡錢很少，只剩幾萬元，故此這個選項似乎不算很好；第二，那麼做顯露的法律威信不大；正因如此，白宮還沒採取那項行動。