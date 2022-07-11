航班誤點 乘客苦等5小時 機師超時 旅客全趕下機…今夏航空一團亂

一位乘客說，她所搭乘的美航客機一延再延，好不容易上了飛機；卻因機組人員工時已到，又要下機。(美聯社)

一名乘客向商業財經網站Insider透露，周末她搭乘美國航空(American Airlines)時苦苦等待延遲五小時的班機，好不容易登機後，卻因為機組人員工作時間已超時，機上乘客不得不下飛機再次等候。

希拉·格雷9日自羅馬返抵北卡 羅來納的夏洛特(Charlotte)，準備等待飛回波士頓 的班機，她說：「我只想回到家裡躺在床上，我已經24小時沒睡了，下飛機只是壓垮駱駝的最後一根稻草。」

在夏洛特停留期間，她的班機數度延遲，登機門人員表示，飛機正在維修中。

過了許久終於登機後，短短20分鐘內，機師卻宣布由於機組人員工時已超過限制，得請所有乘客下飛機，格雷說這時乘客開始急著尋找其他航班，「大家很氣憤，對登機口人員大吼大叫，其中在登機門區域有個憤怒的男士，在我們重新登機後被護送下飛機，我沒有聽見他在飛機上引起騷動，但在下飛機時曾看過他。」

格雷分享簡訊內容，顯示她的班機更改多次，她強調「登機門人員和空服人員非常棒」但大家都對機師感到憤怒，「因為在我們登機前，他肯定知道自己即將超時，但他還是繼續讓我們登機。」

格雷與她的家人經常搭乘美國航空，這不是她第一次碰見如此糟糕的情況，上個月由於從巴黎起飛的班機延誤，她們一家人錯過從費城 到波士頓的轉機航班。

今年夏季航空業的混亂局面持續影響廣大乘客的旅遊計畫，上千航班取消、航空公司難以應對搭機需求，某些航站的行李堆積如山。

對於格雷的投訴，美國航空並未立即回應Insider網站的置評請求。