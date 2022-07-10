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不只吃角子老虎機、自助餐 賭場推出藝術展 盼開發新商機

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州大西洋城「硬石酒店暨賭場」8日推出備受好評的「超越梵谷：沉浸式體驗」藝術展。(美聯社)
新澤西州大西洋城「硬石酒店暨賭場」8日推出備受好評的「超越梵谷：沉浸式體驗」藝術展。(美聯社)

某些賭場業者為了擴大消費族群，希望除了衝著吃角子老虎機與自助餐而來的顧客之外，原本沒有意願造訪賭場的其他民眾也能上門光顧，紛紛推出藝廊或藝術展覽，期盼能夠帶動新商機。

賭場業者用來吸引新族群消費者的亮點，就是世界頂級的藝術作品。

新澤西州大西洋城(Atlantic City)硬石酒店暨賭場(Hard Rock Hotel and Casino)8日起推出備受好評的「超越梵谷：沉浸式體驗」(Beyond Van Gogh: The Immersive Experience)藝術展。占地面積3萬平方呎的展覽會場，展出300多幅梵谷作品，透過數位影像及投影，讓畫作呈現於螢幕、牆面以及地板。

「超越梵谷：沉浸式體驗」藝術史學者庫塔特(Fanny Curtat)說，舉辦展覽的重點就是吸引民眾前來參觀，「對很多民眾來說，難免覺得博物館有點艱深，但這場展覽則是讓民眾有機會親自探索，得到體驗藝術的更多方式」。

硬石酒店暨賭場總裁魯柏(Joe Lupo)表示，賭場需要盡可能吸引各種不同族群的潛在顧客。

他說，大西洋城如果要爭取新的客流，就必須推出不一樣的嘗試，不管是藝術或其他體驗，都能讓民眾改變想法，不再覺得大西洋城只是一個賭博目的地。

新澤西州大西洋城「硬石酒店暨賭場」8日推出備受好評的「超越梵谷：沉浸式體驗」藝術...
新澤西州大西洋城「硬石酒店暨賭場」8日推出備受好評的「超越梵谷：沉浸式體驗」藝術展。(美聯社)

魯柏指出，梵谷作品沉浸式展覽自從推出以來，在全美各地主要市場都獲得成功，「大西洋城應該也被視為主要市場之一」。他說：「我覺得這場高知名度的展覽，讓大西洋城身分地位獲得提升。」

其他賭場業者也紛紛透過藝術吸引新客戶。拉斯維加斯百樂宮藝廊(Bellagio Gallery of Fine Art)便有梵谷、畢卡索(Pablo Picasso)、莫內(Claude Monet)、沃荷(Andy Warhol)、文藝復興大師狄向(Titian)等舉世聞名藝術家的作品展覽。

棕櫚樹賭場度假村(Palms Casino Resort)便有塗鴉藝術家巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)作品展覽，還有沃荷、畫家兼攝影師普林斯(Richard Prince)的作品以及街頭藝術家的畫作。

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新澤西州大西洋城「硬石酒店暨賭場」8日推出備受好評的「超越梵谷：沉浸式體驗」藝術展。(美聯社)

新澤西州 博物館 攝影

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