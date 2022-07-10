今年最佳大學各項排名 都排除哥大

常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

常春藤 名校「哥倫比亞大學」(Columbia University，以下簡稱哥大 )上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)大學排名，「美國新聞」8日以無法審查哥大提交的數據為由，宣布將該校從預定9月初公布的2023年最佳大學(Best Colleges)排名中除名，哥大原本的第二名寶座將成各校必爭之地。

哥大數學教授賽德斯(Michael Thaddeus)今年2月發表長達21頁的文章，質疑哥大提交給「美國新聞與世界報導」的數據「不準確、可疑，或具高度誤導性」，這些數據包括班級內的師生比，或美化在課業上的支出及教職員的學歷等，甚至質疑該刊物發表的大學排名價值及其準確性。

哥大起初表示，相信提交數據準確，但就在下一版大學排名數據提交截止日前夕，哥大副校長瑪莉‧博伊斯(Mary Boyce)表示此事攸關誠信，需更多時間審核數據收集和提交的過程，故不參與下次排名。

紐約時報 指出，普林斯頓大學(Princeton)穩坐龍頭寶座長達11年，而今哥大退出排名，哈佛大學(Harvard)或麻省理工學院(M.I.T.)最可能遞補其位。

最佳大學排名可能影響學生申請大學的志願，畢竟家長與學生很難一一造訪各校；近年來，各大學校長批評該排名數據誤導的聲浪漸大，不少學校先後退出排名。

里德學院(Reed College)前校長戴佛(Colin Diver)曾針對大專院校排名撰書「打破排名」(Breaking Ranks，暫譯)，他說：「我曾希望且仍盼望，這類事件能引起更廣泛關注，凸顯排名體制的缺陷；遺憾的是，愈來愈多高等教育機構，尤其是菁英名校，公然批評排名卻仍配合競逐。」

「美國新聞」首席數據策士莫爾斯(Robert Morse)8日在電郵中寫道，哥大不會列入各項排名，包括2022全國大學(National Universities)、2022最有價值學院(Best Value Schools)，以及2022頂尖社會流動力表現(Top Performers on Social Mobility)，因為這些排名都需要哥大的數據才能審查。