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防自殺熱線電話988 聚焦LGBTQ 今秋研究為原住民提供更佳服務

編譯盧炯燊／綜合9日電
公益團體即將推出同志團體的防制自殺電話熱線。圖為6月在紐約市曼哈頓第五大道上的同志「驕傲」爭權益大遊行。(美聯社)
公益團體即將推出同志團體的防制自殺電話熱線。圖為6月在紐約市曼哈頓第五大道上的同志「驕傲」爭權益大遊行。(美聯社)

在聯邦藥物濫用和精神衛生服務管理局(SAMHSA)撥款逾2億元後，全國預防自殺熱線號碼，7月16日開始從現在的「1-800-273-8255」改為「988」。這個新熱線更會擴大服務，準備啟動試點計畫，供LGBTQ群體及原住民撥打。

全國預防自殺熱線早於2005年開始運作，但「1-800-273-8255」讓人難以牢記，相比之下，「988」這三個數字更容易記下來，求助者無論身在何處都可撥打。

在新號碼即將啟用時，管理熱線的非營利組織Vibrant的執行董事德雷珀(John Draper)陸續公布更多細節，其中一項是開展試點項目，為LGBTQ群體消除求助障礙。

專門預防LGBTQ年輕人自殺組織Trevor Project發現，LGBTQ群體企圖自殺的風險顯著增加，尤其是年輕人。該組織今年5月公布的調查結果，約有45%的LGBTQ青年在過去一年曾認真考慮過自殺。

組織指出，由於恐同症、跨性別恐懼症、種族主義以及歷史創傷等系統性問題，導致他們的自殺風險愈來愈高。

除了LGBTQ年輕人外，Vibran也計畫在今年秋天，研究為美洲印第安人及阿拉斯加原住民提供更佳的服務。雖然目前沒有具體計畫，但該組織希望從其他試點項目的找到新策略，以幫助邊緣化的群體。

奧克拉荷馬大學預防自殺資源中心主任羅伊(Shelby Rowe)一直與Vibrant商討擴大「988」服務。他指出，在歷史上，美洲印第安人/阿拉斯加原住民一直遭排除出外，造成服務不足及服務不善，因此把它做好是非常重要。

本身是原住民的哈佛大學教授兼心理學者葛尼(Joseph P. Gone)認為，預防自殺熱線有專為原住民而設的部分，會有助防止自殺。他說，原住民受到種族主義歧視由來已久，從許多主流醫療機構中呈現出來，從而造成互相的不信任。

他認為，當有輔導員經過專門培訓後，他們可以熟悉的提供有效輔導及轉介，將能夠大大降低自殺率。

原住民 LGBTQ 種族主義

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