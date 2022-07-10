CBP：騎警未抽打無證客 但行為過當

美國海關及邊境保護局8日公布調查報告指，邊界巡邏隊的騎警去年9月執勤時，並沒用鞭子抽打驅趕入侵的海地無證移民。(美聯社)

美國海關及邊境保護局(CBP )8日公布調查報告指出，去年9月19日海地無證移民 湧入德州 Del Rio鎮的邊界地區期間，邊界巡邏隊的騎警使用了「非必要的暴力」，儘管沒有用鞭子抽打，卻是用馬匹阻擋和驅趕他們。

CBP局長馬格納斯(Chris Magnus)在記者會上宣布：「並非所有人都喜歡調查報告的結論，但調查是全面而公平的。我們將從這一事件中接受教訓，今後要做得更好。」

視頻和圖片顯示騎警似乎在用鞭子抽打海地移民，引起維權組織和民權領袖的憤怒，許多民主黨人表示，前總統川普的強硬移民政策有明顯的種族主義色彩，應當摒棄。拜登總統認為事件可怕和令人髮指，「我保證要徹查，一定會有嚴重結果，讓他們付出代價」。

馬格納斯曾是警察局長，去年12月接任CBP局長後，主導對騎警暴力的調查一直受到密切關注。國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)8日說，調查顯示，騎警的行為是「政策、程序和培訓的系統性失誤，傷害了他們服務的群體」。

去年9月19日，約1萬5000名海地移民越過美墨邊界，聚集在一座跨國大橋下面的營地。調查報告認為，海地移民在美國領土上並不構成威脅，但騎警卻使用暴力將他們驅趕到格蘭特河的另一側，違反了CBP的政策。

調查在驅趕事件的第二天開始，目擊者和記者等30多人作證，檢方今年4月拒絕提出刑事指控後，四名邊界巡邏隊員受到紀律處分，馬格納斯沒有說明是何處分。但調查啟動後，四名巡邏隊員據稱一直沒有離開工作崗位。

川普時期的CBP局長摩根(Mark Morgan)批評CBP的調查，認為是出於政治動機，「沒有一個海地人遭到鞭撻，騎警一開始就是被左派抹黑和誹謗」。

調查報告說，驅趕是應德州的要求展開的，馬格納斯表示：「CBP在維護安全、有秩序和人道的移民執法上，與德州有共同的利益，雙方隨時合作。但挑戰是，如果德州和其他州單獨行動，只會使我們的共同目標更難實現。」